El jugador del Inter Alessandro Bastoni se disculpa tras recibir amenazas de muerte por comprar una tarjeta roja de la Juventus que desató una gran polémica en la Serie A

Desde el partido del sábado, Bastoni ha permanecido en silencio, pero el martes por la tarde se unió a su entrenador, Cristian Chivu, en la rueda de prensa previa al partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones del miércoles contra el Bodo/Glimt. Ante los medios de comunicación, se disculpó por la forma en que celebró el gol, pero no por el incidente en sí.

Dijo: «Quería venir aquí porque han pasado muchas, muchas más cosas de las que habría pensado o imaginado después del sábado. Esperé unos días para revisar lo que pasó.

Lo que sentí fue un contacto con mi brazo, que se acentuó cuando lo volví a ver. Estoy aquí para asumir mi responsabilidad. Lo que lamento es mi comportamiento posterior. Un ser humano tiene derecho a cometer errores, pero también el deber de reconocerlos. Por eso estoy aquí. Siento haber reaccionado así, es justo reconocerlo.

Pero mi carrera y mi carácter no deberían definirse por un incidente como este. No pensé que causaría tanto revuelo, noté mucha hipocresía, escuché a personas con información privilegiada decir cosas que no deberían decirse ni en el cielo ni en la tierra. Agradezco a aquellos que simplemente me llamaron «estúpido» y lo dejaron así».