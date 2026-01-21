El lateral izquierdo del Getafe, David Cordon Mancha, conocido cariñosamente como Davinchi, está de luto por la pérdida de su padre tras la horrible colisión de tren que sacudió a España el domingo. David Cordon Cano viajaba a casa en el servicio Alvia con destino a Huelva cuando fue golpeado por un tren de alta velocidad Iryo descarrilado cerca del pueblo de Adamuz en la provincia de Córdoba.

El hombre de 50 años había realizado el viaje a la capital española ese mismo día específicamente para apoyar al equipo de su hijo, el Getafe, en su partido de La Liga contra el Valencia. En un giro trágico del destino, Davinchi no pudo participar en el partido debido a un problema de rodilla, sin embargo, su padre había viajado al Coliseum Alfonso Pérez de todos modos para mostrar su apoyo inquebrantable al club al que su hijo se unió este verano.

La colisión, que ha cobrado la vida de 42 personas, ha sumido a la comunidad futbolística española en el luto. Davinchi, que solo tiene 18 años y realizó una transferencia permanente desde el Recreativo Huelva en el verano, ahora enfrenta la inimaginable tarea de navegar las primeras etapas de su carrera profesional sin su mayor apoyo.