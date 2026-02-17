El agente de Endrick, Tiago Freitas, no ha revelado mucho sobre el futuro de su cliente, centrándose por completo en su etapa en el Lyon. Es posible que se plantee un nuevo comienzo en Madrid, ya que el Real Madrid se prepara para nombrar a un nuevo entrenador permanente en verano.

Freitas ha declarado a Win Win: «Endrick fue cedido al Lyon por seis meses. La decisión ya está tomada y Endrick volverá al Real Madrid al final de la temporada. No hay ambigüedad ni secretos al respecto. El acuerdo es solo una cesión, sin opción de compra, por lo que Endrick volverá.

¿Qué pasará la próxima temporada? No puedo predecirlo, pero puedo decirte que al final de esta temporada, Endrick volverá a ser jugador del Real Madrid».

Añadió: «Endrick no tuvo ningún problema de adaptación. Marcó en su primer partido de la Liga de Campeones, en su primer partido de liga y en su primer partido de copa.

Endrick solo ha jugado unos minutos en el Real Madrid porque, cuando llegó al club, y si miras a los jugadores ofensivos que hay allí, verás que ocho de los diez mejores jugadores del mundo están en el Real Madrid. Vinicius Junior, ganador del premio The Best de la FIFA, Mbappé, un jugador increíble y excepcional. Jude Bellingham, un gran jugador capaz de ganar el premio al mejor jugador del mundo. Rodrygo, un jugador que decide muchos partidos importantes de la Champions League... Es completamente normal que un joven jugador de 18 años llegue a un club como este y tenga minutos limitados.

«También es importante mencionar que Endrick no comenzó la temporada con el resto de los jugadores. No viajó a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes y estaba lesionado. En un club como el Real Madrid, cuando estás fuera del equipo durante tres o cuatro meses, es muy normal tener dificultades para volver a jugar».