El jugador cedido por el Real Madrid Endrick conoce la duración de su sanción tras la tarjeta roja que recibió con el Lyon contra el Nantes.

El delantero del Lyon Endrick ha escapado de una larga suspensión después de que las autoridades disciplinarias de la Ligue 1 decidieran mostrar clemencia con respecto a su expulsión contra el Nantes. El internacional brasileño, actualmente cedido por el Real Madrid, se enfrentaba a una posible sanción de tres partidos tras recibir una tarjeta roja directa del árbitro en la segunda parte del partido que el Lyon ganó por 1-0.

Sin embargo, tras una reunión del Comité Disciplinario de la LFP celebrada el miércoles, se tomó la decisión de anular la tarjeta roja directa. Tras revisar las imágenes del partido y tener en cuenta el informe posterior al partido del árbitro, que abogaba por una reclasificación del incidente, el comité rebajó la sanción a una segunda tarjeta amarilla.

En consecuencia, Endrick cumplirá ahora una suspensión obligatoria de un partido en lugar de la sanción ampliada reservada para las conductas violentas.

«Tras visionar las imágenes y leer el informe del árbitro en el que se proponía retirar la tarjeta roja, la Comisión Disciplinaria decidió retirar la tarjeta roja y sustituirla por una segunda tarjeta amarilla, lo que da lugar a la expulsión», afirmó la LFP en un comunicado.

«Por lo tanto, la comisión impone una suspensión de un partido».