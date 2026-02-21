El joven jugador del Arsenal abandona el club para probar suerte en Estados Unidos

El Arsenal anunció el viernes en un comunicado oficial del club que el delantero Oyetunde, nacido en 2006, había abandonado el club para fichar por el Fort Wayne, equipo de tercera división estadounidense. El jugador de 19 años había disputado 31 partidos con los equipos sub-18, sub-19 y sub-21 de los Gunners, antes de pasar cedido por un breve periodo al St Albans City a principios de esta temporada, donde se unió al equipo de la Isthmian League Premier Division y jugó con ellos contra el Burton Albion en la primera ronda de la FA Cup, antes de marcar un gol en el primer minuto de su debut en la liga con el club no profesional.

Oyetunde debutó recientemente con el Arsenal sub-21 en enero de 2026, pero ha decidido que está listo para dar el salto al fútbol profesional, fichando por el Fort Wayne en una transferencia permanente y convirtiéndose en el decimoséptimo jugador añadido a la plantilla del club antes de su primer partido profesional contra el FC Naples, en Naples, Florida, a principios de marzo, según informa The Sun.

En declaraciones a los medios del club tras su fichaje, Oyetunde expresó su entusiasmo por esta nueva etapa, mientras se prepara para comenzar una nueva vida tanto dentro como fuera del campo. Su fichaje está pendiente de la aprobación de la liga y la federación en Estados Unidos.