El jet privado de Cristiano Ronaldo sale de Arabia Saudí hacia Madrid tras el ataque con drones iraníes contra la embajada estadounidense

La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por drones destructivos durante una incursión nocturna, y los medios de comunicación estatales iraníes afirman que también se ha destruido un edificio en Baréin. Los ciudadanos extranjeros han comenzado a huir de Oriente Medio por temor a su seguridad.

Ronaldo podría haber formado parte de ese éxodo masivo, junto con su pareja Georgina Rodríguez y sus cinco hijos, según informa el Daily Mail, entre otros medios, que su lujoso avión privado ha abandonado Arabia Saudí y se ha dirigido a Europa.

Un rastreador de vuelos muestra que el avión Bombardier Global Express pasó siete horas en el aire antes de llegar a Madrid. Despegó a las 20:00 horas y aterrizó en la capital española poco antes de la 1:00 hora local. Flightradar24 muestra que el jet de Ronaldo sobrevoló Egipto y el Mediterráneo antes de llegar a su destino.

El Departamento de Estado de EE. UU. ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses residentes en varios países de Oriente Medio que abandonen la región debido a los riesgos de seguridad existentes. Se dice que hay 94 000 ciudadanos británicos buscando una forma de salir de Dubái, con una gran cantidad de famosos atrapados en los aterradores ataques, cuyas novedades se comparten en las redes sociales.