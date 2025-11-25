El jefe de Santos ofrece una actualización honesta sobre la nueva lesión de Neymar tras la retirada del delantero estrella del choque contra Internacional

Neymar era optimista sobre comenzar de nuevo y revivir su carrera cuando se unió a su club de infancia, Santos, en enero de 2025. Acababa de recuperarse de una lesión en el ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera de acción durante casi un año y medio, lo que llevó a los gigantes de la Pro League de Arabia Saudita, Al-Hilal, a rescindir de mutuo acuerdo el contrato del extremo estrella.

Sin embargo, su regreso no ha salido como se planeaba. Un retorno de siete goles y tres asistencias en 25 partidos en todas las competiciones no es gran cosa, y el jugador de 33 años ha estado repetidamente lesionado durante su segunda etapa en Santos. Sus constantes contratiempos de lesiones también han retrasado su regreso a la selección de Brasil y con solo una pausa internacional restante en marzo antes de que empiece la Copa del Mundo 2026, se enfrenta a una carrera contra el tiempo para demostrarse ante Carlo Ancelotti.

Después de recuperarse de una reciente lesión en los isquiotibiales, Neymar había figurado en el once inicial de Santos en sus últimos tres partidos de la Serie A, pero justo antes del enfrentamiento contra Internacional el lunes, BeIN Sports informó que había estado lidiando con molestias en la rodilla a lo largo de la semana.