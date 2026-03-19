El Inter nunca ha abandonado el sueño de fichar a Koné: ¿qué pasará este verano?

Manu Koné es el tipo de jugador que aporta al equipo esos elementos que permitirían dar un salto hacia una nueva dimensión. El problema es que, precisamente por eso, la Roma lo valora en al menos 40 millones de euros. Una suma nada fácil de reunir para los nerazzurri, que este verano tendrán que llevar a cabo varias operaciones. Koné es justo lo que haría falta para sentar unas bases sólidas en una línea de ataque que corre el riesgo de sufrir una gran transformación, pero es poco probable que, al inicio del mercado, el Inter tenga la oportunidad de presentarse en la capital con la oferta adecuada. Y luego está el Mundial, un torneo que podría hacer subir aún más el valor de Koné, atrayendo a clubes con mucho más poderío económico que el Inter. Por lo tanto, más allá del aprecio y del interés constante, el asunto Koné-Inter, a día de hoy, debe tratarse con la debida cautela y con la conciencia de que el Inter no tendrá ante sí el camino allanado hacia el jugador.