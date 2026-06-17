El Inter lanza la campaña de abonos: todos los detalles

FASE 1 – RENOVACIONES, DEL 17 AL 29 DE JUNIO

Reserva para abonados de la temporada 2025/26, que pueden confirmar su asiento o elegir otro disponible.





FASE 2 – VENTA ANTICIPADA PARA MIEMBROS DE LOYALTY INTERISTA, DEL 3 AL 6 DE JULIO

Del 3 al 6 de julio, de 12:00 a 23:59 h. Destinada a inscritos en el programa «Loyalty Interista» que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos:





Ser abonado de la temporada 2025/26 y no haber participado en la fase de renovación





Haber completado, entre las 12:00 del 17 de junio y las 12:00 del 24 de junio, al menos una de las siguientes misiones de fidelidad:





- Suscripción a Inter Club Plus 2026/27: la suscripción debe estar pagada y la tarjeta de Inter Club asociada al mismo perfil de fidelización.





- Compra de una tarjeta regalo de entradas por al menos 100 €. Debes introducir su código en la sección correspondiente de tu perfil de fidelización. Tras finalizar la misión, los códigos se verificarán; solo serán válidos si son correctos. Cada código solo puede usarse una vez.





- Compra en la tienda online del Inter por un importe mínimo de 100 €. La compra solo es válida si se realiza tras la inscripción en el programa de fidelización y con la misma dirección de correo electrónico; los pedidos realizados antes de la inscripción o con una dirección de correo electrónico diferente no se considerarán válidos. Quedan excluidas las tarjetas regalo. El sistema verificará automáticamente los pedidos que cumplan los requisitos.





Acceso a la venta anticipada





Días después del cierre, quienes cumplan las condiciones verán la insignia «Misión abonos 2026/27» en su perfil de Interista.





permite acceder al periodo de venta anticipada





Estará visible hasta las 23:59 del 30 de junio de 2026.





Tener la insignia no garantiza el abono, solo el acceso a la preventa.





Requisitos obligatorios para la compra

Para comprar el abono se requiere:





Tarjeta «Siamo Noi» válida





y asociarla a tu perfil de fidelización antes del 24 de junio a las 12:00.





Sin esta vinculación no se podrá acceder a la preventa, aunque se cumplan los demás requisitos.





Puedes solicitarla en línea en tdt.inter.it.





FASE 3 – VENTA LIBRE, A PARTIR DEL 10 DE JULIO

Si quedan entradas, el 10 de julio a las 12:00 comenzará la venta libre. Podrás elegir entre los abonos FULL, PLUS y BASE. Para ello necesitas la tarjeta «Siamo Noi»; si no la tienes, solicítala en tdt.inter.it.