El Inter desafía al Manchester United por el fichaje de Karim Adeyemi, con el delantero del Borussia Dortmund listo para dejar el equipo de la Bundesliga
El futuro de Adeyemi se aleja de Dortmund
La especulación en torno al próximo paso de Adeyemi se ha intensificado después de que informes recientes indicaran que el delantero del Dortmund está “lejos de” considerar una extensión de contrato. El contrato del jugador de 23 años se extiende hasta 2027, pero personas cercanas al jugador sugieren que se inclina fuertemente hacia un movimiento en el verano, incluso si BVB aún no ha sido informado formalmente de sus intenciones. United ya ha mantenido contacto inicial con los representantes de Adeyemi, con el superagente Jorge Mendes, quien recientemente orquestó los traslados de Leny Yoro y Manuel Ugarte a Old Trafford, ahora central en las discusiones. Según Bild, el Inter también ha entrado en escena, con una comunicación inicial llevándose a cabo mientras los gigantes de la Serie A monitorean su situación y trazan posibles escenarios para 2026.
El creciente interés surge en un momento en que el delantero ha enfrentado tanto dificultades en el campo como complicaciones fuera de él, creando una sensación de incertidumbre sobre sus perspectivas a largo plazo en el BVB. Esta tensión creciente naturalmente amplía la lente sobre cómo podría ser su próximo capítulo profesional.
- Getty Images Sport
Adeyemi en una mala racha en medio de problemas fuera del campo
Adeyemi no ha marcado ni asistido desde finales de septiembre, un marcado contraste con el brillante comienzo de temporada que una vez lo restableció como una figura clave bajo Niko Kovac. En las últimas semanas, las tensiones han estallado públicamente. Durante la victoria del BVB por 1-0 contra el Koln, lanzó una botella de agua hacia el banco después de ser sustituido, lo que llevó a Kovac a responder con firmeza: “Creo que eso es innecesario. Está bien que pueda estar enfadado a veces, pero eso es innecesario, es un adulto.”
La dinámica tensa volvió a resurgir durante el empate 1-1 con el Hamburgo, donde la pareja discutió después de que Kovac lo sustituyera en el minuto 66. Estos momentos pintan un cuadro de un jugador luchando por mantener la compostura mientras su forma decae y la presión aumenta. Fuera del campo, la multa de €450,000 por posesión ilegal de armas agregó una capa inesperada a su año. Adeyemi abordó el incidente públicamente, calificándolo de: “Un gran error… uno que lamento profundamente, que me costó mucho, y que lamento profundamente.”
El BVB y la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) impusieron servicios comunitarios adicionales, con el director deportivo Lars Ricken enfatizando la postura del club: “Tomamos el asunto muy en serio. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que tuvo que pagar una multa costosa, nadie resultó herido y el jugador aún no se considera que tenga antecedentes penales."
Esta combinación de frustración deportiva y turbulencia personal ha hecho que la situación de Adeyemi sea una de las historias de transferencia más complejas de cara al mercado de verano.
Mendes trabajando en el futuro de Adeyemi
Detrás de escena, se cree que Mendes está dando forma al próximo movimiento del internacional alemán, aprovechando su fuerte red en Inglaterra e Italia. La necesidad a largo plazo de jugadores de banda de United y la evolución de la visión de transferencia de Inter para 2026 posicionan a Adeyemi como un objetivo estratégico más que solo uno oportunista. El problema legal, derivado de lo que Adeyemi describió como la compra de una “caja misteriosa” en línea que inesperadamente contenía artículos restringidos, inicialmente suscitó dudas sobre el interés de los clubes. Sin embargo, las primeras indicaciones sugieren que ni United ni Inter lo ven como un obstáculo, especialmente dada la transparencia del jugador y la rápida finalización de las sanciones.
Su compromiso con el servicio comunitario y su disposición para explicar públicamente la situación han ayudado a estabilizar su imagen ante los posibles interesados. Esta narrativa rehabilitada ahora forma parte de una historia más amplia: un extremo talentoso cuyo capítulo en Dortmund parece estar llegando a su fin mientras se abren nuevas puertas.
- AFP
Se avecina una batalla en el mercado de verano
Todos los indicios apuntan a un verano decisivo para Adeyemi. Se espera que el Inter y el United intensifiquen las discusiones una vez que termine la temporada, mientras que Die Borussen esperan una comunicación formal antes de planificar sus próximos pasos. Sin una extensión a la vista, el BVB podría verse obligado a una venta estratégica en lugar de arriesgarse a un activo que se deprecia en los próximos dos años.
El objetivo inmediato de Adeyemi será romper su sequía goleadora y reparar la relación con Kovac mientras el Dortmund avanza en la segunda mitad de la temporada. Pero con el creciente ruido de transferencias, la tensión cada vez más pública y el fuerte interés de dos gigantes europeos, el escenario ya está preparado para una gran batalla por su firma. Su próximo capítulo definitorio parece estar acercándose y los clubes más grandes de Europa estarán observando de cerca.