El Inter desafía al Manchester United por el fichaje de Karim Adeyemi, con el delantero del Borussia Dortmund listo para dejar el equipo de la Bundesliga

Adeyemi no ha marcado ni asistido desde finales de septiembre, un marcado contraste con el brillante comienzo de temporada que una vez lo restableció como una figura clave bajo Niko Kovac. En las últimas semanas, las tensiones han estallado públicamente. Durante la victoria del BVB por 1-0 contra el Koln, lanzó una botella de agua hacia el banco después de ser sustituido, lo que llevó a Kovac a responder con firmeza: “Creo que eso es innecesario. Está bien que pueda estar enfadado a veces, pero eso es innecesario, es un adulto.”

La dinámica tensa volvió a resurgir durante el empate 1-1 con el Hamburgo, donde la pareja discutió después de que Kovac lo sustituyera en el minuto 66. Estos momentos pintan un cuadro de un jugador luchando por mantener la compostura mientras su forma decae y la presión aumenta. Fuera del campo, la multa de €450,000 por posesión ilegal de armas agregó una capa inesperada a su año. Adeyemi abordó el incidente públicamente, calificándolo de: “Un gran error… uno que lamento profundamente, que me costó mucho, y que lamento profundamente.”

El BVB y la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) impusieron servicios comunitarios adicionales, con el director deportivo Lars Ricken enfatizando la postura del club: “Tomamos el asunto muy en serio. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que tuvo que pagar una multa costosa, nadie resultó herido y el jugador aún no se considera que tenga antecedentes penales."

Esta combinación de frustración deportiva y turbulencia personal ha hecho que la situación de Adeyemi sea una de las historias de transferencia más complejas de cara al mercado de verano.