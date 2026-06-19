El Inter de Milán abre la puerta a la venta de Bastoni al Real Madrid

Según el diario español «AS», el defensa del Inter de Milán es una opción clave para José Mourinho en su segunda etapa en el Real Madrid. El técnico portugués admira sus cualidades y conoce los requisitos para triunfar en el club italiano. especialmente tras ganar el Scudetto esta temporada bajo la dirección de Christian Chivu.

Su buen rendimiento lo puso en la mira del Barcelona, pero el Inter avisó que no negociaría por menos de 70 millones de euros.

La entidad blaugrana, con problemas económicos, no ha hecho aún una propuesta formal. el Inter no tiene prisa por vender a uno de los mejores centrales zurdos, ya que su contrato vence en 2028 y cobra unos 5,5 millones por temporada.