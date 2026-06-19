El Inter de Milán abre la puerta a la venta de Bastoni al Real Madrid

Las negociaciones comenzarán si el Real Madrid acepta pagar al Inter de Milán lo que pide, algo que el Barcelona no ha hecho. Ambos clubes mantienen contacto constante para cerrar el traspaso de Denzel Dumfries a España por 20 millones de euros, cantidad que se abonará en julio.
Además, hace días se jugó en el Bernabéu el partido benéfico «Leyendas de la Solidaridad», que permitió un encuentro amistoso entre los presidentes Florentino Pérez y Giuseppe Marotta.
En el encuentro se sondó la situación de Bastoni, quien pese a las críticas por su expulsión en el derbi ante la Juventus y la polémica en torno a su comportamiento, ha tenido una temporada exitosa con dos títulos. Pese a ello, la directiva y el cuerpo técnico le mostraron total apoyo, lo que reforzó su compromiso con el club.