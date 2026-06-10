Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Grafica Calciomercato Akinsanmiro 16.9Calciomercato/Getty

Traducido por

El Inter contactó al Pisa para fichar a Akinsanmiro y Cocchi

Inter Milán
E. Akinsanmiro
Pisa
M. Cocchi
Fichajes
Inter U23
Calcio Padova
Serie B

Dos jóvenes en el centro de las negociaciones entre los clubes.

El Pisa descendió a la Serie B, pero busca armar un equipo que aspire al ascenso.


Tras la destitución del sueco Oscar Hiljemark —quien había reemplazado en febrero a Alberto Gilardino—, el club toscano contrató a Paolo Bianco, exentrenador del Monza, después de que Fabio Pecchia rechazara la oferta.

  • NEGOCIOS CON EL INTER

    El Pisa ha informado al Inter que ejercerá su derecho de compra sobre el centrocampista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro (2004, ex Sampdoria) por 6 millones de euros. Esta temporada ha jugado 25 partidos, con una asistencia y dos tarjetas amarillas. El Inter conserva un derecho de recompra de 7,5 millones.


    Además, el Pisa ha solicitado información sobre Matteo Cocchi.

    El lateral izquierdo, nacido en 2007 (con 4 partidos en el primer equipo), ha disputado 27 encuentros con el filial de la Serie C, con 1 gol, 2 asistencias, 2 amonestaciones y una expulsión.


    También lo sigue el Padova de la Serie B, y podría entrar como contrapartida técnica en la operación con el Atalanta por Marco Palestra, quien volvió a Bérgamo tras cederse al Cagliari y es la prioridad del Inter para reemplazar a Denzel Dumfries, fichado por el Real Madrid.


    • Anuncios