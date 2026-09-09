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Emanuele Tramacere

Traducido por

El Inter blindará a Dimarco: cláusula activada, luego la renovación más importante

Fichajes
Inter Milán
F. Dimarco

Primero la «petición» pública, luego el encuentro, ahora el próximo movimiento lo hará el club.

El Inter del futuro seguirá contando con Federico Dimarco. Al menos la próxima temporada, pero con el objetivo de ir más allá, mucho más allá.

En estos días, la cuestión relacionada con la ampliación de su contrato, que expira el 30 de junio de 2027 , se ha convertido en tema de actualidad también gracias a sus declaraciones públicas en la noche de la Gran Gala del Calcio, pero en estas horas, tras la reunión mantenida con su agente, el Inter ha puesto en marcha y programado los próximos movimientos.


  • UN AÑO MÁS

    El Inter, en el contrato firmado con el lateral italiano el pasado 30 de diciembre de 2023, se había asegurado la posibilidad de ampliar unilateralmente los acuerdos que expiraban el 30 de junio de 2027 por una temporada más.

    Y esa opción, informa la Gazzetta dello Sport,el club de Viale della Liberazione ya la ha ejercido de antemano, llevando el nuevo vencimiento al 30 de junio de 2028 y dándose más tiempo para poder operar.

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  • LA REUNIÓN EN MADRID CON EL AGENTE

    La reunión, celebrada en Madrid en el hotel donde se alojaba el equipo, entre el nuevo director deportivo Dario Baccin (ascendido tras la salida de Piero Ausilio) y el nuevo agente del jugador, Arturo Canales, sirvió de hecho para conocerse y empezar a plantear la idea que el club tenía sobre el lateral del Inter.

  • LA PROPUESTA DEL INTER

    La línea marcada por la propiedad estadounidense obliga a los dirigentes del Inter a aplicar una política restrictiva sobre las posibles propuestas que presentar para los contratos de jugadores que no sean menores de 25 años.

    La idea de Baccin y Marotta es ofrecer al lateral una propuesta de contrato de larga duración, pero que inevitablemente no podrá incluir una mejora importante al alza en la parte fija del salario. En cambio, sí se podrá trabajar mucho con los bonus individuales y de equipo.

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  • Dimarco quiere quedarse

    El desahogo del producto de la cantera del Inter en la Gran Gala del Calcio había dado que hablar: "De momento, por desgracia, no hemos hablado de ello; esperaba que ocurriera viendo cómo terminó la pasada temporada, pero habrá ocasión de hacerlo próximamente".

    Que Dimarco es hincha del Inter y se ve de por vida en el club es algo sabido, y en estos días le ha reiterado a la entidad que está dispuesto a adaptarse a las estrategias del club. Eso sí, esperaba y sigue esperando un premio y un reconocimiento por haberse convertido en el MVP de la Serie A, con dos títulos en las vitrinas también y sobre todo gracias a sus goles y a sus asistencias.



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