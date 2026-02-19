Ivan Toney está en plena forma con el Al-Ahli en el Golfo Pérsico, donde el viernes marcó su vigésimo gol en la Pro League en otros tantos partidos, lo que le convierte en el máximo goleador absoluto de la división en la temporada 2025-26. Además, ha marcado ocho goles más en otras competiciones y ha contribuido con nueve asistencias.

Este rendimiento tan completo significa que el jugador de 29 años es, con diferencia, la alternativa más en forma de Inglaterra a Kane de cara al Mundial, que se acerca a pasos agigantados, y aunque ahora juegue en una liga menor, no se pueden pasar por alto las hazañas del exjugador del Brentford.

Mientras Thomas Tuchel se prepara para dar a conocer su última convocatoria antes de cerrar el grupo que llevará al torneo de Norteamérica este verano, Toney tendrá la mirada puesta en volver a ser convocado.