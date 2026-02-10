El icono del Manchester United, Rio Ferdinand, acude regularmente al hospital y utiliza una silla de ruedas debido a lesiones en la espalda.

Ferdinand ha revelado el impactante alcance de sus problemas físicos desde que se retiró del fútbol profesional en 2015, tras haber ganado seis veces la Premier League y la Champions League. Aunque el ex capitán de la selección inglesa sigue siendo una figura destacada en los medios de comunicación, ha revelado que su imagen pública oculta una batalla privada contra un dolor de espalda debilitante que puede aparecer sin previo aviso. En declaraciones a Men's Health UK, Ferdinand detalló la gravedad de estos brotes, que lo dejan completamente inmovilizado y dependiente de atención médica urgente.

«Llevo mucho tiempo con problemas de espalda», declaró a Men's Health. «Tengo lesiones que me hice durante mi carrera... Estuve tomando pastillas y recibiendo inyecciones durante seis años para poder jugar. Eso me ha afectado. Tengo momentos muy malos de dolor de espalda en los que tengo que estar en el hospital un par de días o en silla de ruedas un par de días. Es una locura, pero aparece de la nada. Desde que estoy en Dubái, he empezado a ir al fisioterapeuta por primera vez desde que me retiré. Me ha estado haciendo un montón de manipulaciones y demás, y en su edificio también está mi entrenador personal, así que le pasa información sobre mi entrenamiento. Ahora sigo un enfoque holístico y espero que eso me ayude. En lugar de arreglar lo que se rompe, lo que se hace es prevenir [las lesiones]».