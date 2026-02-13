El Hull City confirma las detenciones por cánticos discriminatorios durante la derrota en la FA Cup ante el Chelsea

El aficionado del Liverpool Paul Boardman fue expulsado del estadio de Wembley por utilizar ese cántico, tras haber sido oído gritándolo en una estación de tren cercana. Se declaró culpable de utilizar palabras amenazantes y fue multado con 500 libras.

Esa noche, el Hull cayó derrotado por 4-0, con un hat-trick de Pedro Neto, y el entrenador Sergej Jakirovic elogió el esfuerzo de su equipo a pesar de la abultada derrota.

Dijo: «Defensivamente, nuestro plan táctico fue bueno y quizá con algunas decisiones mejores en el contraataque podríamos haber jugado mejor.

Tuvimos algunas ocasiones, el Chelsea también. Pedro Neto marcó un gol excelente, el segundo gol fue demasiado fácil desde un córner. Son muy buenos en la posesión. Intentaron aprovechar nuestros errores. Creo que merecíamos al menos un gol, pero si jugamos así estaremos en una muy buena posición en la Championship.

Nunca hay que rendirse, quizá en los próximos partidos esto pueda ser un buen ejemplo de cómo debemos jugar.

Ahora necesitamos descansar y aprovecharemos esto para prepararnos aún mejor para el QPR».