El hijo de Marcelo está listo para debutar con el Real Madrid Castilla tras llamar la atención de Álvaro Arbeloa
Una oportunidad nacida de la circunstancia
La decisión de Arbeloa ha sido en parte formada por la necesidad, como informa Marca. El Castilla se enfrenta al último partido del grupo muy mermado, con no menos de 16 jugadores no disponibles debido a lesiones, convocatorias internacionales, obligaciones con el primer equipo y la Copa Africana de Naciones. Las ausencias incluyen una serie de nombres habituales, lo que lleva al entrenador a buscar soluciones en lo profundo de la academia. En ese vacío aparece Enzo, todavía un jugador juvenil de primer año pero ya considerado como una de las promesas más brillantes en el ataque de la academia.
La convocatoria llega solo días después de que Enzo hiciera su debut europeo en la UEFA Youth League contra el Olympiacos, un hito que culminó un fuerte inicio de temporada con el Juvenil A. Regularmente involucrado en las convocatorias de partido de Julián López de Lerma, Enzo había estado llamando a la puerta del fútbol continental. Habiendo dado el paso, ahora se encuentra al borde de la acción con las reservas del Real. Arbeloa conoce bien al delantero. Fue el exdefensor del Madrid y España quien le dio a Enzo su debut con el Juvenil A la temporada pasada, y ahora podría ofrecerle otro momento definitorio al lanzarlo al nivel del Castilla. Junto a Enzo, otros jugadores juveniles, incluidos Liberto, Galassi, De Almeida y Lacosta, también han sido reclutados.
- Getty
La fe del Madrid en un talento emergente
Dentro del Real Madrid, el optimismo en torno a Enzo está creciendo. Según informan en España, sus actuaciones con el Juvenil A han despertado el entusiasmo del cuerpo técnico y de los directivos del club, quienes creen que tiene las herramientas para causar un impacto significativo en los próximos años. Aquellos que trabajan a diario en Valdebebas hablan de un jugador capaz de traer "mucha alegría" al club. La temporada pasada, con solo 15 años, Enzo debutó en un crucial derbi juvenil contra el Atlético de Madrid. Introducido en el minuto 77, solo necesitó ocho minutos para dejar su marca, proporcionando una asistencia que inclinó el partido y reforzando la creencia de que su progreso no es casualidad. En marzo de 2025, Enzo debutó con la selección española sub-17, contribuyendo con un gol y una asistencia en un empate 3-3 contra Austria. Ha sido parte de la academia del Real Madrid desde 2017 y está involucrado con la selección juvenil de España desde 2023.
Guiado por la experiencia, Enzo está listo para brillar
Creciendo junto a Marcelo, Enzo nunca ha carecido de ejemplos de excelencia, y su padre sigue siendo una fuente de confianza, ofreciendo orientación siempre que surgen preguntas. En lugar de centrarse en la velocidad de su ascenso, insiste en enfocarse en el presente, decidido a ganarse su lugar en lugar de aprovechar su nombre.
"Dado que crecí con mi padre jugando al fútbol, siempre me ha parecido perfectamente normal," dijo en una entrevista con FIFA. "He vivido con él, siempre solía ir a sus entrenamientos, y estaba rodeado de jugadores top. No se trata de que eso haga las cosas más fáciles o difíciles. No soy de los que se quejan de las cosas; siempre prefiero ser agradecido. Es muy útil tenerlo cerca siempre que tengo una pregunta. Es la persona ideal a quien acudir. Estoy muy agradecido de tenerlo al alcance."
Sus ídolos abarcan generaciones, desde Karim Benzema y Cristiano Ronaldo hasta estrellas modernas como Kylian Mbappe, Vinícius Junior y Rodrygo, con el movimiento y la inteligencia de Benzema dando forma a su propio enfoque.
"Ahora mismo, soy un gran fan de Kylian [Mbappe], Vinicius [Junior] y Rodrygo, pero siempre me han gustado Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, desde que era un niño. Pero tendería a enfocarme más en Benzema porque es un delantero," reveló.
- Getty Images Entertainment
¿Podrá Enzo jugar contra el Man City?
A los 16 años, Enzo se encuentra en el umbral del fútbol de Castilla, cargando con muchas expectativas pero también con oportunidades. La noche del martes puede traer un debut o no, pero definitivamente estará listo si lo llaman.