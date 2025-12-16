El hijo de Marcelo está listo para debutar con el Real Madrid Castilla tras llamar la atención de Álvaro Arbeloa

La decisión de Arbeloa ha sido en parte formada por la necesidad, como informa Marca. El Castilla se enfrenta al último partido del grupo muy mermado, con no menos de 16 jugadores no disponibles debido a lesiones, convocatorias internacionales, obligaciones con el primer equipo y la Copa Africana de Naciones. Las ausencias incluyen una serie de nombres habituales, lo que lleva al entrenador a buscar soluciones en lo profundo de la academia. En ese vacío aparece Enzo, todavía un jugador juvenil de primer año pero ya considerado como una de las promesas más brillantes en el ataque de la academia.

La convocatoria llega solo días después de que Enzo hiciera su debut europeo en la UEFA Youth League contra el Olympiacos, un hito que culminó un fuerte inicio de temporada con el Juvenil A. Regularmente involucrado en las convocatorias de partido de Julián López de Lerma, Enzo había estado llamando a la puerta del fútbol continental. Habiendo dado el paso, ahora se encuentra al borde de la acción con las reservas del Real. Arbeloa conoce bien al delantero. Fue el exdefensor del Madrid y España quien le dio a Enzo su debut con el Juvenil A la temporada pasada, y ahora podría ofrecerle otro momento definitorio al lanzarlo al nivel del Castilla. Junto a Enzo, otros jugadores juveniles, incluidos Liberto, Galassi, De Almeida y Lacosta, también han sido reclutados.