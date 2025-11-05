El hijo de Cristiano Ronaldo ayuda a la selección sub-16 de Portugal a vencer a Inglaterra para ganar la Copa de las Federaciones con la presencia de su "orgullosa" madre, Georgina Rodríguez
Ronaldo Jr brilla para la Sub-16 de Portugal
Cristiano Jr debutó con la selección sub-16 de Portugal en el torneo de la Copa Federación contra los anfitriones Turquía la semana pasada y luego marcó su primer gol en una victoria 3-0 sobre Gales en su segundo partido. El miércoles, salió del banquillo en la segunda mitad y jugó los últimos minutos de la final cuando la selección sub-16 de Portugal venció a Inglaterra 2-1 para llevarse el título.
Rafael Cabral, jugador de la academia del Braga, se destacó con un doblete mientras Portugal superaba a los Young Lions en la final. La prometida de Ronaldo, Georgina, estuvo presente en el lugar para animar a Cristiano Jr y posaron juntos para fotos con el trofeo después del pitido final. Georgina dijo en una publicación en Instagram: "Me encanta ser mamá. Estoy muy orgullosa de mi chico grande."
La modelo e influencer ha sido madrastra de Cristiano Jr desde que conoció a su padre en 2016.
- Getty Images Sport
Siguiendo los pasos de su padre
Al igual que su padre, el joven delantero ha tenido un recorrido futbolístico global. Después de haber pasado tiempo en las academias del Real Madrid y la Juventus, Cristiano Jr forma parte ahora del equipo juvenil de Al-Nassr en Arabia Saudita, donde Ronaldo sigue brillando a nivel senior en la Pro League saudí. A principios de este año, Cristiano Jr deslumbró con la selección sub-15 de Portugal en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde anotó dos goles en la final para llevar a su equipo a una victoria de 3-2 sobre los anfitriones.
Ronaldo siempre ha apoyado el crecimiento de su hijo como futbolista y sigue hablando sobre su potencial. La leyenda portuguesa ha dicho: "Es muy competitivo, como yo cuando era joven, y no le gusta perder. No le pongo mucha presión; un poco. Ya tiene presión por ser el hijo de Cristiano. Déjenlo cometer sus propios errores, pero espero que en el futuro pueda convertirse en un jugador profesional."
Es, de hecho, un trabajo difícil crecer siendo el hijo de un futbolista legendario. Cada toque, cada gol, especialmente cada fallo, inevitablemente será comparado con la deslumbrante carrera profesional de Ronaldo.
'Quiero seguir a Cristiano Junior'
En su última entrevista en 'Piers Morgan Uncensored', Ronaldo habló sobre sus planes de retiro. Cuando se le preguntó sobre cuándo planea poner fin a su carrera, el jugador de 40 años dijo: "Pronto. Pero estaré preparado. Será duro y difícil, por supuesto. Probablemente lloraré, sí. Será muy difícil, pero Piers, me he preparado para mi futuro desde que tenía 25 o 26 años. Nada se comparará con la adrenalina que sentimos al marcar un gol. Pero, todo tiene un principio y un fin, así que estaré preparado.
"Tendré más tiempo para mí, mi familia, para criar a mis hijos. Quiero seguir a Cristiano Junior porque está en la edad en que haces tonterías, normal, yo hice lo mismo. Quiero ser más (una) persona de familia, más presente."
- Getty
¿Cómo le está yendo a Ronaldo?
Ronaldo ha comenzado la campaña 2025-26 de manera brillante, ya que ya tiene ocho goles en la liga. Su forma estelar ha ayudado al Al-Nassr a ganar siete partidos seguidos en la Pro League saudí. Ronaldo, quien ha ganado casi todos los honores importantes disponibles en el fútbol de clubes e internacional, sorprendentemente ha estado sin trofeos en los últimos dos años y medio desde que se mudó al Medio Oriente. La estrella veterana está decidida a ganar el título de liga esta temporada y regresar a la Etapa Elite de la Liga de Campeones de la AFC.