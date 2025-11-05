El hijo de Cristiano Ronaldo ayuda a la selección sub-16 de Portugal a vencer a Inglaterra para ganar la Copa de las Federaciones con la presencia de su "orgullosa" madre, Georgina Rodríguez

Cristiano Jr debutó con la selección sub-16 de Portugal en el torneo de la Copa Federación contra los anfitriones Turquía la semana pasada y luego marcó su primer gol en una victoria 3-0 sobre Gales en su segundo partido. El miércoles, salió del banquillo en la segunda mitad y jugó los últimos minutos de la final cuando la selección sub-16 de Portugal venció a Inglaterra 2-1 para llevarse el título.

Rafael Cabral, jugador de la academia del Braga, se destacó con un doblete mientras Portugal superaba a los Young Lions en la final. La prometida de Ronaldo, Georgina, estuvo presente en el lugar para animar a Cristiano Jr y posaron juntos para fotos con el trofeo después del pitido final. Georgina dijo en una publicación en Instagram: "Me encanta ser mamá. Estoy muy orgullosa de mi chico grande."

La modelo e influencer ha sido madrastra de Cristiano Jr desde que conoció a su padre en 2016.