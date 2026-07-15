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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El golpe definitivo: la derrota ante España acaba con el mayor sueño de Mbappé

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La medalla de bronce es un pequeño consuelo

España eliminó a Francia en semifinales del Mundial 2026 y, de paso, complicó las opciones de Mbappé de ganar el Balón de Oro tras una temporada irregular en el Real Madrid.

La derrota 2-0 en la semifinal de Dallas es un golpe duro para el delantero del Real Madrid, que llegó al Mundial buscando un título que redimiera una temporada sin grandes trofeos a pesar de sus brillantes cifras personales.

Veía en el Mundial su oportunidad de oro, pero el equipo de Luis de la Fuente lo neutralizó en el partido clave.

Francia se quedó sin final y Mbappé perdió el impulso que había acumulado en su carrera hacia el Balón de Oro.

  • La última gran oportunidad

    El historial goleador de Mbappé sigue siendo impresionante. Sus cifras con el Real Madrid lo mantienen entre los mejores delanteros del mundo, pero en el fútbol profesional también cuentan los títulos. A pesar del dominio del Barcelona en Liga y de las dos últimas Champions del PSG, el francés necesitaba ganar el Mundial para compensar una temporada sin títulos con el Real Madrid y recuperar opciones en la carrera por el Balón de Oro. Sin embargo, la eliminación ante España le privó de esa ventaja, según informa okdiario.

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  • ¡Ausente en el día más importante!

    La semifinal mostró un Mbappé poco habitual. España cerró espacios, desarticuló el ataque francés y limitó su influencia.

    Mbappé no inquietó a Simón, acabó frustrado y vio una amarilla.

    Al final, Mbappé admitió: «No hemos jugado un partido digno de una semifinal del Mundial, lo hemos echado todo a perder».

    Su peor partido en el torneo llegó en el momento más inoportuno, cuando más necesitaba brillar en la carrera por el Balón de Oro.

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  • ¿Un pequeño consuelo?

    Mbappé soñaba con llevar a Francia a su tercera final consecutiva del Mundial tras ganar en 2018 y quedar subcampeón en 2022, pero España truncó ese objetivo.

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    Ahora Francia solo luchará por el tercer puesto, un premio insuficiente para una generación llamada a dominar y para un jugador destinado a la eternidad. A menos que ocurra algo inesperado en la carrera por el Balón de Oro, la derrota ante España supone mucho más que una simple eliminación del Mundial. Es un revés que podría privar a Mbappé del gran premio individual al que aspiraba esta temporada.

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