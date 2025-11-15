El 'gesto amable' de Manuel Neuer tuvo un profundo impacto en Pierre-Emile Hojbjerg mientras la estrella del Marsella revela que el portero fue 'estricto y directo' con él

Hojbjerg dijo a Bild: "Cuando era joven en el Bayern, hubo un período en el que algunos de los jugadores mayores... no eran duros, pero aún así tenías que aprender mucho. Recuerdo una sesión de entrenamiento donde jugábamos once contra once, y Manuel Neuer estaba un poco detrás de mí, hablando un poco bruscamente y siendo bastante estricto conmigo. El fin de semana después entré como sustituto, él pasó junto a mí camino al vestuario, puso su brazo alrededor de mi hombro, y dijo: '¿Sabes qué? Todo está genial. Bien hecho’. Podía sentir que marcaba la diferencia. Y eso es lo que me llevé conmigo: saber lo que hace a las personas cuando les muestras que te importa, pero también entender que vivimos en un mundo donde tienes que actuar por ti mismo."

Hobjerg también habló brevemente sobre el ex capitán de Alemania Philipp Lahm, diciendo: "Era algo inusual. Rara vez era ruidoso. Pero tenía un carisma especial y su comportamiento lo convertía en un capitán fantástico."