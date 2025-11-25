Harry Kane transfer GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

El futuro de Harry Kane: La cláusula de rescisión en Bayern Múnich, el interés de mercado del Barcelona y el récord de goles en la Premier League dejan al capitán de Inglaterra con mucho que considerar

Perder a Robert Lewandowski ante el Barcelona en el verano de 2022 fue un duro golpe para el Bayern Múnich. Después de todo, el polaco había marcado 344 goles en solo 375 apariciones para el club. Reemplazarlo nunca iba a ser fácil, pero al final el Bayern tardó más de un año en encontrar un sucesor digno, ya que, como era de esperar, Eric Maxim Choupo-Moting no demostró estar a la altura de la tarea.

Es curioso pensarlo ahora, pero hubo quienes cuestionaron la decisión de fichar a Harry Kane para llenar finalmente el considerable hueco dejado por Lewandowski en el ataque del Bayern. La leyenda del club, Lothar Matthaus, sintió que el fichaje de €100 millones desde el Tottenham, que acababa de cumplir 30 años, era "demasiado viejo y demasiado caro". Ahora, sin embargo, el alemán dice que no ve "un delantero mejor en el mundo".

Por lo tanto, no debería ser una gran sorpresa saber que Barcelona ha llegado a la misma conclusión que Bayern hace dos años: que no hay un mejor reemplazo para Lewandowski en el mercado ahora mismo que Kane.

    Haaland es demasiado caro

    En 2023, se rumoreaba que parte de la razón por la que Lewandowski quería salir del Allianz Arena era el supuesto intento del Bayern de convencer a Erling Haaland de mudarse a Múnich en lugar de Manchester ese mismo verano. Lewandowski insistió en que el No.9 noruego no tenía absolutamente nada que ver con su deseo de cambiar Baviera por Barcelona, pero no deja de ser divertido leer informes de que el presidente del Blaugrana, Joan Laporta, está 'obsesionado' con fichar a Haaland.

    Obviamente, no va a suceder, al menos no todavía. Va a tomar al menos otro año para que el habilidoso Laporta equilibre las cuentas del Blaugrana, y mucho menos para ponerlos en una posición de fichar a los jugadores más valiosos del planeta. Con un poco más de contabilidad creativa, sin embargo, el Barça podría estar en posición de fichar a Kane al final de la temporada.

    Según Bild, el capitán de Inglaterra tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de euros (57 millones de libras/76 millones de dólares) en su contrato que puede ser activada el próximo verano, siempre y cuando el delantero notifique al Bayern su deseo de irse antes de finales de enero. Sin embargo, los campeones de la Bundesliga están, al parecer, relajados sobre la situación debido al simple hecho de que Kane está actualmente contento, tanto dentro como fuera del campo en el Allianz Arena.

    Mejor equipo de Europa

    Desde una perspectiva puramente deportiva, las cosas ciertamente no podrían ir mejor para Kane y su club. El invicto Bayern ha tenido un inicio de campaña récord en la temporada 2025-26 y actualmente está en la cima tanto de la Bundesliga como de la Liga de Campeones. Kane es la razón principal de ello, habiendo anotado la impresionante cifra de 24 goles en solo 18 apariciones en todas las competiciones, más que cualquier otro jugador en las 'Cinco Grandes' ligas de Europa.

    El mismo Kane pudo haber tenido comprensibles dudas sobre el tamaño del plantel de Vincent Kompany al inicio de la temporada, pero han superado la ausencia de Jamal Musiala por lesión gracias a la emocionante aparición de la sensación de 17 años Lennart Karl, el increíble impacto de Luis Díaz desde su llegada del Liverpool y Michael Olise elevando su juego a un nivel aún más alto tras una maravillosa temporada de debut en Alemania.

    El resultado neto es que el Bayern es el mejor equipo de Europa en este momento, como subrayaron al mantener su 100 por ciento en la Liga de Campeones con una impresionante victoria 2-1 sobre los campeones defensores Paris Saint-Germain en el Parc des Princes, durante la cual demostraron tanto su destreza ofensiva como su diligencia defensiva.

    Asentado en Múnich

    Lo más importante es que la familia de Kane también está disfrutando de la vida en este momento, y no solo porque él esté en el período más prolífico de su notable carrera.

    Cuando se trasladó por primera vez de su natal Londres a Múnich, había preocupaciones externas sobre cómo Kane y su familia se adaptarían al cambio de ciudad, país y cultura. Sin embargo, Kane ha mencionado repetidamente lo "cómodo" que se sienten él, su esposa Kate y sus hijos en Alemania, donde, según se informa, disfrutan de más privacidad de la que tenían en Inglaterra.

    "La manera en que la gente aquí nos recibió fue extraordinaria," dijo el delantero a principios de este año. "Nos conmovió profundamente como familia, no solo a mí, sino a todos nosotros. Nos encanta. Apreciamos verdaderamente cada segundo."

    En ese contexto, no se puede más que tomar la palabra de Kane cuando dice que incluso está abierto a extender un contrato que vence en 2027.

    "Ciertamente podemos hablar de eso," dijo en septiembre. "Me quedan casi dos años, así que no es como si estuviera en el último año de mi contrato y alguien estuviera preocupado. Estoy bien. El club está bien. Creo que están contentos conmigo, y yo estoy contento con ellos. Esas discusiones pueden tener lugar."

    Él reafirmó eso cuando fue cuestionado directamente sobre los vínculos con el Barcelona antes de su regreso al norte de Londres con el Bayern el miércoles, cuando enfrentan al Arsenal en la Liga de Campeones, diciéndole a BILD: "No he tenido contacto con nadie, nadie se ha puesto en contacto conmigo. Me siento muy cómodo en la situación actual, aunque aún no hemos discutido mi situación con el Bayern. No hay prisa. Estoy realmente feliz en Múnich. Eso se puede ver en cómo estoy jugando. Si hay contacto, entonces veremos. Pero no estoy pensando en la nueva temporada aún. Primero está la Copa del Mundo en el verano. Y es muy poco probable que algo cambie después de esta temporada."

    Deslizándose hacia la salida

    No se puede negar, sin embargo, que Kane consideraría seriamente una oferta seria de Barca, quienes, a pesar de todos sus problemas financieros, mantienen un estatus casi mítico incluso entre los futbolistas de élite. Hay pocos destinos más atractivos en el planeta, y ¿qué No.9 no querría jugar en la misma línea de ataque que Lamine Yamal? Teniendo todo en cuenta, Kane encontraría muy difícil rechazar una oferta de Barca, especialmente si resuelven sus problemas de registro en 2026.

    También está claro que los Blaugrana van a tener que reemplazar a Lewandowski más pronto que tarde. El internacional polaco sigue marcando goles -ningún jugador de Barca ha marcado más en La Liga esta temporada (ocho)- pero ahora tiene 37 años y ha tenido tres problemas musculares desde abril, lo que sugiere que su cuerpo está comenzando a traicionarlo.

    Ciertamente parece significativo que las conversaciones aún no hayan comenzado sobre un nuevo contrato para Lewandowski, quien estará sin contrato al final de la presente campaña y podrá hablar con otros clubes a partir del 1 de enero.

    Cuando se le preguntó sobre su próximo movimiento mientras estaba en funciones con Polonia la semana pasada, Lewandowski admitió a los reporteros, "Todavía no sé la respuesta. Por eso no tengo prisa. Estoy en paz conmigo mismo, y eso es lo más importante. Incluso si, por ejemplo, el club me contactara ahora, aún no respondería esa pregunta, porque también tengo que sentir qué es lo mejor para mí. Pero, por ahora, estoy tranquilo, no tengo prisa y, en este momento, no espero nada más."

    Evolución

    Curiosamente, Barcelona ha sido vinculado con varios delanteros en las últimas semanas, incluidos Julian Alvarez, Victor Osimhen, Serhou Guirassy y Etta Eyong, pero el consenso común es que Kane está en lo más alto de la lista de objetivos de transferencia. 

    A primera vista, eso es sorprendente, dado que Kane cumplirá 33 años antes del inicio de la próxima temporada. Sin embargo, no hay absolutamente nada que sugiera que el tiempo le esté alcanzando. Kane siempre ha hablado de su deseo de emular al dúo icónico Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugando hasta finales de sus 30 años y Wayne Rooney, leyenda de Inglaterra, incluso ha comparado su incansable búsqueda de goles con la del portugués. Sin embargo, mientras que Ronaldo perfeccionó su juego a medida que envejecía, el de Kane en realidad está evolucionando. 

    "Lo que Harry ha producido aquí en el último año o dos es absolutamente de primera categoría," Bayern's honorary president Uli Hoeness reconoció. "Y lo que más me gusta de él es que, al principio, era un goleador que jugaba en su área, que esperaba que llegaran los balones. Pero, hoy, hace mucho que se ha convertido en un creador de juego, además de un finalizador. Por encima de todo, es un jugador con personalidad que inspira a los demás en el campo, que marca la dirección, y eso es exactamente lo que buscábamos."

    Básicamente, Bayern quería un reemplazo para Lewandowski, pero consiguieron mucho más. 

    "Robert Lewandowski ganó la Liga de Campeones con Bayern en 2020 y más tarde fue nombrado Jugador Mundial del Año, pero los dos no son comparables," Matthaus escribió en su columna para Sky Germany. "Kane reinventó el juego del delantero centro, al igual que Manuel Neuer lo hizo con los porteros hace aproximadamente una década y media. 

    "No veo un mejor delantero en el mundo en este momento, y no solo por sus goles, sino por su versatilidad y las posiciones que juega. Kane también demuestra cualidades como pasador, regateador y tacleador. Es simultáneamente un goleador, creador de juego, jugador de área a área y tacleador. 

    "Nunca he visto a Erling Haaland y Kylian Mbappe deslizarse en su propia área de penalti como lo hizo Kane en el minuto 88 contra el Dortmund (el 18 de octubre). Tampoco veo a Haaland y Mbappe hacer pases de 50 metros o más. No he visto los disparos de vaselina que Kane puede hacer de los otros dos. Simplemente creo que Kane se ha vuelto aún mejor porque puede actuar como un espíritu libre."

    Controlar su propio destino

    Por supuesto, el lado opuesto de las exhibiciones consistentemente de clase mundial de Kane para el Bayern es que ahora tiene el control total de su propio destino. Puede hacer prácticamente lo que desee en este punto particular de su carrera.

    Si el récord de goles de todos los tiempos en la Premier League es realmente de la mayor importancia para él, puede regresar a Inglaterra y perseguir la marca de Alan Shearer (260) con su querido Tottenham - o tal vez incluso con el Manchester United, que repetidamente intentó ficharlo en el pasado y todavía claman por un delantero centro prolífico.

    Por supuesto, Kane también podría concluir que la mejor manera de prolongar su carrera al más alto nivel sería quedarse en el Bayern, ya que la Bundesliga no es tan exigente físicamente como la Premier League. Los bávaros también pueden garantizar virtualmente más trofeos y la clasificación anual para la Liga de Campeones, una competición que el jugador de 32 años sigue desesperado por ganar.

    Pero si el Barça llama, Kane probablemente escucharía lo que tienen que decir. Si realmente estarán en condiciones de hacer cualquier garantía financiera para finales de enero es obviamente algo muy debatido.

    Lo que sí sabemos, sin embargo, es que si Kane fuera al Camp Nou, sería un golpe aún mayor para el Bayern que perder a Lewandowski - y Matthaus no es el único que habría encontrado eso notable hace dos años.

