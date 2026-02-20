«¡El fútbol se ha vuelto demasiado blando!» - Scott McTominay lamenta la desaparición de las entradas «contundentes» mientras el héroe escocés revela la «gran curva de aprendizaje» que ha experimentado desde que fichó por el Nápoles procedente del Manchester United

Desde que cambió el Manchester United por el Nápoles, McTominay se ha consolidado como una pieza fundamental en el sistema de alta intensidad de Conte. Sin embargo, el centrocampista de 29 años ha admitido que le resulta difícil conciliar su estilo combativo con la naturaleza cada vez más sensible del arbitraje moderno, especialmente en el panorama táctico de la Serie A.

La estrella escocesa cree que la «honestidad» de las entradas duras se está perdiendo en favor de una cultura de simulación. Expresó su frustración por el hecho de que la sólida formación que recibió como joven jugador en Inglaterra ya no se ajusta a la forma en que se gestionan los partidos en la élite actual.

«Creo que el fútbol se está volviendo cada vez más blando. Algunas decisiones son demasiado blandas», declaró McTominay al Corriere dello Sport. «No estaba acostumbrado a sentirme así cuando era niño: nos enseñaban a entrar con honestidad y fuerza. Ahora, el más mínimo contacto puede acarrear una tarjeta amarilla.

No me corresponde a mí sacar conclusiones, pero creo que hay demasiada atención, demasiada sensibilidad».