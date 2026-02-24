El fracaso del Manchester United, Antony, parece derrumbarse llorando tras desperdiciar una oportunidad de oro en el tiempo de descuento en el empate del Real Betis con el Rayo Vallecano

Antony fue una incorporación sorpresa al United en el verano de 2022, reuniéndose con el entrenador Erik ten Hag, que había sido su técnico en el Ajax de Holanda. Desempeñó un papel importante en la prometedora campaña 2022-23 de los Red Devils, que terminaron terceros en la Premier League y ganaron la Carabao Cup.

Sin embargo, tras anotar ocho goles y dar tres asistencias en su temporada de debut con el United, solo consiguió cinco contribuciones conjuntas a los goles en 2023-24 y cayó en desgracia cuando Ten Hag fue despedido y sustituido por Ruben Amorim.

Posteriormente, el jugador de 26 años se incorporó al Real Betis en calidad de cedido para la segunda mitad de la temporada 2024-25, donde marcaría nueve goles y daría cinco asistencias en 26 partidos. Tras una saga de traspasos el verano pasado, el Betis y el United finalmente llegaron a un acuerdo para que Antony regresara al Estadio La Cartuja de Sevilla, esta vez de forma permanente. Ha vuelto a mostrar un gran estado de forma, ayudando al Betis a luchar por terminar en los puestos de clasificación para la Liga de Campeones.