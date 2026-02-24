Getty Images Sport
El fracaso del Manchester United, Antony, parece derrumbarse llorando tras desperdiciar una oportunidad de oro en el tiempo de descuento en el empate del Real Betis con el Rayo Vallecano
Antony vuelve a brillar en La Liga
Antony fue una incorporación sorpresa al United en el verano de 2022, reuniéndose con el entrenador Erik ten Hag, que había sido su técnico en el Ajax de Holanda. Desempeñó un papel importante en la prometedora campaña 2022-23 de los Red Devils, que terminaron terceros en la Premier League y ganaron la Carabao Cup.
Sin embargo, tras anotar ocho goles y dar tres asistencias en su temporada de debut con el United, solo consiguió cinco contribuciones conjuntas a los goles en 2023-24 y cayó en desgracia cuando Ten Hag fue despedido y sustituido por Ruben Amorim.
Posteriormente, el jugador de 26 años se incorporó al Real Betis en calidad de cedido para la segunda mitad de la temporada 2024-25, donde marcaría nueve goles y daría cinco asistencias en 26 partidos. Tras una saga de traspasos el verano pasado, el Betis y el United finalmente llegaron a un acuerdo para que Antony regresara al Estadio La Cartuja de Sevilla, esta vez de forma permanente. Ha vuelto a mostrar un gran estado de forma, ayudando al Betis a luchar por terminar en los puestos de clasificación para la Liga de Campeones.
El Manchester United llora tras perder una oportunidad en los últimos minutos
Sin embargo, Antony se sintió emocionado tras el último partido del Real Betis, que terminó en empate 1-1 contra el Rayo Vallecano el sábado. Cedric Bakambu había adelantado al equipo de Manuel Pellegrini en el minuto 16, pero Isi Palazón empató justo antes del descanso, igualando el marcador antes de la pausa.
Los locales presionaron en busca del gol de la victoria, pero finalmente no lo consiguieron, y Antony desperdició una oportunidad de oro en el tiempo de descuento de la segunda parte. Cucho Hernández le habilitó y solo tenía que superar al portero Augusto Batalla, pero su disparo fue directamente a las manos del guardameta, lo que provocó los gemidos de los aficionados locales.
Parecía estar llorando justo después del pitido final, y El Chiringuito describió a Antony como «completamente devastado». Se vio al director deportivo Manu Fajardo acercándose al exjugador del United para consolarlo, mientras que varios de sus compañeros de equipo también ofrecieron su apoyo al desanimado extremo.
El Real Betis se queda atrás en la carrera por la Champions League
Fue un momento importante en la carrera por clasificarse para la Liga de Campeones en La Liga, ya que el Betis ha logrado una impresionante racha de resultados en la máxima categoría del fútbol español hasta ahora. Sin embargo, ese fallo podría acabar costándole caro en su lucha por alcanzar ese objetivo, ya que el Betis se encuentra ahora a seis puntos del Atlético de Madrid, cuarto clasificado, en la tabla de la liga, con 25 partidos disputados. Además, aún le quedan por jugar partidos contra el Real Madrid, el Barcelona y el Celta de Vigo, otro equipo revelación.
El equipo español en busca de la gloria en la Europa League
Sin embargo, no todo está perdido para el Betis en lo que queda de temporada. Una buena racha, junto con un bajón del Atlético o del Villarreal, podría ayudarle a acercarse a los cuatro primeros puestos, mientras que también se ha clasificado para los octavos de final de la Europa League tras terminar cuarto en la fase de grupos. Ha conseguido cinco victorias, venciendo a equipos como el Ludogorets Razgrad, el Lyon, el Utrecht, el Dinamo Zagreb y el Feyenoord. Se enfrentará al Viktoria Plzen, al Nottingham Forest, al Panathinaikos o al Fenerbahce cuando vuelva a la competición. El primer partido de esa eliminatoria se disputará el 12 de marzo, y el de vuelta una semana después.
Mientras tanto, Antony y el Betis intentarán dejar atrás la decepción del empate con el Rayo Vallecano en su próximo partido de La Liga, que llegará el domingo, cuando reciban al Sevilla en el reñido Derbi Sevillano. Después, el equipo de Pellegrini se enfrentará al Getafe, al Celta de Vigo, al Athletic Club y al Espanyol en la máxima categoría del fútbol español.
