Real pagó una pequeña tarifa por un jugador que se dirigía a la agencia libre el verano pasado para incorporarlo a sus planes para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Alexander-Arnold hizo su debut con los Blancos en esa competencia, con grandes expectativas puestas en él.

El intrépido jugador de 27 años estableció una reputación en Liverpool que lo vio romper el molde para los laterales. Tan cómodo avanzando y proporcionando asistencias como retrocediendo, el nativo de Merseyside cambió la forma en que se juega el fútbol moderno.

Real estaba comprensiblemente interesado en adquirir ese conjunto de habilidades, con Alexander-Arnold destinado a encajar perfectamente en sus planes como otra opción de juego de balón que podría proporcionar munición para los temidos delanteros Kylian Mbappé y Vinicius Junior.