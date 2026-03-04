Getty Images Sport
Traducido por
El fichaje de Antoine Griezmann queda en suspenso tras la victoria contra el Barcelona, que provoca un cambio en los planes de traspaso del jugador estrella del Atlético de Madrid al Orlando City
La transferencia de la MLS en pausa
Según ESPN, Griezmann ha pospuesto su posible fichaje por el Orlando City de la MLS esta temporada. El equipo con sede en Florida había estado presionando para cerrar un acuerdo inmediato, con una oferta que, según se informa, dependía de que el jugador de 34 años llegara antes de la fecha límite del mercado de fichajes de la MLS, el 26 de marzo.
Sin embargo, el pase del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey, que se disputará el 18 de abril, ha creado un conflicto directo de fechas. Sabiendo que Orlando podría explorar otras alternativas cuando se abra el mercado de verano en julio, Griezmann ha decidido dar prioridad a sus compromisos deportivos actuales en la capital española.
- AFP
En busca del trofeo definitivo
La principal motivación detrás de la decisión de Griezmann es su profundo deseo de ganar un título importante con Diego Simeone. A pesar de haber marcado un récord de 210 goles con el club, el último gran título del francés con Los Rojiblancos fue la Supercopa de la UEFA de 2018, y se perdió el triunfo del equipo en LaLiga 2021 durante su etapa en el Barcelona.
El Atlético llegó a la final a pesar de la derrota por 3-0 ante el Barcelona en el partido de vuelta de las semifinales disputado el martes en el Camp Nou, y ahora se enfrentará a su antiguo equipo, la Real Sociedad, o al Athletic Club. Quedarse permite a Griezmann perseguir esta búsqueda profundamente personal de títulos y disfrutar de una despedida potencialmente poética.
Simeone respeta la decisión.
Simeone se ha mostrado muy sincero sobre el futuro de su estrella, reconociendo que Griezmann se ha ganado el derecho a decidir su propia trayectoria profesional. Tras el intenso enfrentamiento contra el Barcelona, el entrenador argentino expresó su profundo afecto por el jugador. «Espero que juegue en la final; se lo merece más que nadie», declaró Simeone.
La directiva del club comparte este sentimiento. El director deportivo Mateu Alemany insistió recientemente en que el jugador está comprometido con los objetivos inmediatos, incluida la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Tottenham. «Antoine tiene esta temporada y dos años más de contrato con nosotros, y está absolutamente centrado en lo que viene», señaló Alemany.
- AFP
Sus compañeros de equipo esperan su decisión.
La incertidumbre sobre el futuro de Griezmann se ha extendido por el vestuario del Atlético de Madrid, y los jugadores más veteranos admiten que siguen sin saber nada. El capitán del club, Koke, confesó: «No sé qué va a pasar con Antoine. Todos queremos que termine su carrera en el Atlético de Madrid, pero esa es una decisión que él tiene que tomar».
Otros compañeros de equipo destacaron su apoyo incondicional al veterano delantero. El defensa Marcos Llorente comentó: «Él decidirá lo que es mejor para él y nosotros le apoyaremos». Por su parte, el portero Juan Musso elogió su legado y añadió: «Haga lo que haga, le estaré agradecido de por vida. Por todo lo que nos ha dado».
Anuncios