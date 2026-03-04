El fichaje de Antoine Griezmann queda en suspenso tras la victoria contra el Barcelona, que provoca un cambio en los planes de traspaso del jugador estrella del Atlético de Madrid al Orlando City

Según ESPN, Griezmann ha pospuesto su posible fichaje por el Orlando City de la MLS esta temporada. El equipo con sede en Florida había estado presionando para cerrar un acuerdo inmediato, con una oferta que, según se informa, dependía de que el jugador de 34 años llegara antes de la fecha límite del mercado de fichajes de la MLS, el 26 de marzo.

Sin embargo, el pase del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey, que se disputará el 18 de abril, ha creado un conflicto directo de fechas. Sabiendo que Orlando podría explorar otras alternativas cuando se abra el mercado de verano en julio, Griezmann ha decidido dar prioridad a sus compromisos deportivos actuales en la capital española.