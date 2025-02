El 'fenomenal' Ousmane Dembélé finalmente ha logrado un 'gran avance mental' en el PSG, pero el enigmático fracaso del Barcelona ahora debe demostrar que merece un lugar permanente entre la élite mundial

Paris Saint-Germain vs Mónaco

El delantero de Francia ha estado en una racha electrizante desde principios de año y por fin parece listo para desbloquear todo su potencial.

Ousmane Dembele bien podría ser considerado como el peor fichaje en la historia del Barcelona. Fue traído del Borussia Dortmund para reemplazar a Neymar en un impactante acuerdo de €135 millones (£112m/$139m) en el verano de 2017, pero no llegó a emular al brasileño, ya que ese precio resultó ser un gran peso sobre sus hombros.

Después de seis temporadas decepcionantes en las que Dembele anotó solo 24 goles en La Liga y perdió más de 100 partidos por lesión, el Barça asumió las pérdidas en el francés al venderlo al Paris Saint-Germain por solo €50m (£42m/$51m). Fue un momento embarazoso para los gigantes españoles, pero Dembele no fue extrañado en lo más mínimo.

El Barça estuvo mejor sin el niño problema, y no fue sorpresa cuando no tuvo un buen comienzo en el Parc des Princes. Dembele terminó fuerte su temporada debut en el PSG bajo Luis Enrique, pero aún así solo encontró la red seis veces en 41 apariciones en todas las competiciones, con el graduado de la academia del Rennes admitiendo a Le Parisien que la Ligue 1 se había vuelto "mucho más fuerte que cuando me fui".

La mayoría de la gente había descartado a Dembele como un jugador extremadamente talentoso que no tenía la mentalidad para llegar a la cima. Pero algo ha cambiado en el jugador de 27 años esta temporada; Dembele finalmente está demostrando que puede ser un factor diferenciador consistente, ayudando al PSG a resurgir como una fuerza importante en el proceso, y un lugar entre los élites del mundo lo espera si puede mantenerlo.