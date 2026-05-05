Es casi seguro: el Eintracht de Fráncfort despedirá pronto al entrenador Albert Riera, quien llegó en febrero. Los resultados bajo su mando lo hacen inevitable.
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¡El experimento fracasó antes de empezar! Albert Riera es el mayor error de Markus Krösche
Sin embargo, no solo cuenta el aspecto deportivo. El balance de Riera en el Riederwald es equilibrado: cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Eso lo dejaría noveno, a cuatro puntos del cuarto lugar, si existiera una tabla de Riera.
Su promedio de 1,33 puntos por partido y solo una victoria en los últimos seis encuentros no es motivo de orgullo para el técnico de 44 años. Sin embargo, el SGE sigue en la lucha por el séptimo puesto de la Conference League: el SC Freiburg tiene un punto más, pero el Eintracht cuenta con una diferencia de goles cinco veces mejor.
Sin embargo, su liderazgo y la imagen pública han sido determinantes. En poco tiempo se ha ganado la antipatía de varios jugadores clave. Desde su llegada han trascendido numerosos detalles internos cuestionables sobre su gestión. «Todo son tonterías», explotó en una reciente rueda de prensa, evidenciando una comprensión catastrófica de los medios.
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El Eintracht de Fráncfort ha llegado al límite de sus posibilidades
Al director deportivo, Markus Krösche, no le queda más remedio que despedir a Riera para evitar que la situación empeore. El malestar por su comportamiento es enorme en el equipo, la directiva y la afición. Pero él no es el culpable.
La culpa recae sobre Krösche: él armó la plantilla y ya fichó a tres técnicos esta temporada. Con el nivel actual, quedarse fuera de Europa —solo ocurriría por segunda vez desde 2018— parece lo más probable. Krösche y el club afrontan un auténtico desastre.
Es comprensible que el portavoz de la junta directiva, Axel Hellmann, dijera recientemente que para un club como el Eintracht «no es en absoluto una crisis» que, a poco del final de la temporada, la pregunta sea si acabarán séptimos u octavos. Sin embargo, tras años de crecimiento orgánico, el club alcanzó su techo con la victoria en la Europa League 2022 y la primera clasificación a la Champions.
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El crecimiento de Fráncfort: «¿Podemos seguir el ritmo?»
La plantilla actual está mal confeccionada: falta un defensa central y un mediocentro defensivo. Krösche ha perdido el toque que lo convirtió en uno de los mejores directivos de la liga. En enero, Hellmann admitió en la asamblea general: «Hemos valorado mal la plantilla en algunos aspectos y posiciones, y debemos reconocer que algunas incorporaciones no han funcionado».
Esto perjudica su modelo de negocio: el Eintracht Frankfurt necesita vender jugadores y, de ser posible, ingresar dinero de la Champions para mantener el equilibrio. Los gastos de personal han subido casi 36 millones de euros en las dos últimas temporadas.
Si el curso próximo no se juega en Europa, el déficit de 8,4 millones registrado en verano podría acercarse a los 20 millones. Más ingresos implican, en realidad, más gastos. «¿Podemos seguir aguantando esto? ¿O tendremos que decir en algún momento: aquí se acaba para nosotros, tenemos que buscar otros caminos?», admitió el director financiero Julien Zamberk.
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El mayor error de Krösche: el experimento con Riera
Por ello, Krösche debe liderar una gran transformación este verano, tanto por motivos económicos como deportivos, para devolver la senda del Eintracht también en lo emocional. Tras la desalentadora derrota 1-2 ante el HSV el sábado, se escucharon repetidos silbidos del propio público. La identificación con el club, antes un activo clave, se ha desvanecido.
Todo dependerá de su olfato en el mercado, donde los precios han subido y los viejos nichos, como Francia o Escandinavia, ya no son baratos. Krösche deberá contar una historia nueva y la SGE reinventarse.
Es evidente que hace falta sangre nueva en la plantilla, pero sumarse a la búsqueda de un nuevo entrenador complica aún más las cosas. El mayor error de Krösche fue confiar en el peculiar Riera, a quien se quería dar una pretemporada y un mercado completos («A Albert no se le juzgará por lo que salga al final de esta temporada»). El experimento fracasó antes de empezar.
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Riera ha dividido al equipo en un abrir y cerrar de ojos
Sorprende que Krösche, con su excelente reputación, fallara tanto al elegir al sucesor de Dino Toppmöller. Quería poner al frente de una plantilla conservadora a un técnico seguro y autoritario, y eso podía funcionar. Pero la imagen que Riera tenía de sí mismo era bien conocida en el sector. No extraña que esto provocara un incendio en un lugar tan voluble como Fráncfort.
“Por desgracia, está tan convencido de sí mismo que incluso le preguntaría a Dios: ‘Yo estoy aquí, ¿y tú dónde estás?’, dijo Adam Delius, presidente del Olimpija de Liubliana, el antiguo club de Riera, en una ocasión a ran.de. “Si no cuenta con un psicólogo y un asesor de medios a su lado, fracasará por su propia culpa.”
El fin de semana, Can Uzun —a quien Riera criticó sin que se lo pidieran por su trabajo defensivo— admitió: «El ambiente no puede ser muy bueno», y añadió: «Pero intentamos seguir siendo un equipo». Riera ha dividido al plantel a toda velocidad; para Bild, el partido del viernes en Dortmund ya es una final para el técnico. Fue el elegido por Krösche, con quien, se dice, el Eintracht quiere renovar pese a un futuro incierto. Pronto lo despedirá y deberá recoger de inmediato los pedazos de los que es responsable.
Albert Riera: su trayectoria como entrenador del Eintracht de Fráncfort
Partidos oficiales Victorias Empates Derrotas Diferencia de goles Promedio de puntos 12 4 4 4 17:15 1,33