El exjugador del Liverpool Philippe Coutinho solicita rescindir su contrato tras ser abucheado por los aficionados
Coutinho completó su regreso definitivo a Brasil en 2025.
Coutinho dejó el Liverpool para fichar por el Barcelona en 2018, pero su paso a la Liga española nunca funcionó y desde entonces ha ido de un club a otro sin llegar a aprovechar el increíble potencial que demostró cuando era joven.
Fichó por el Aston Villa de forma permanente en 2022, pero no consiguió encadenar una racha de actuaciones consistentes y fue cedido al Al-Duhail qatarí antes de regresar a Brasil en 2024 con otro traspaso temporal, esta vez al Vasco da Gama. Según se informa, un año más tarde se acordó la rescisión del contrato con el Villa, lo que permitió a Coutinho volver de forma permanente al Vasco, donde había impresionado en su cantera antes de pasar a ser profesional.
Aunque ha logrado contribuir con 17 goles en 80 partidos desde su regreso, se dice que Coutinho está descontento y desea empezar de nuevo en otro equipo.
El brasileño solicita la rescisión del contrato.
Según Globo, Coutinho ha comunicado al Vasco su deseo de rescindir su contrato actual, y al parecer el jugador ha expresado su intención directamente al presidente del club, Pedrinho.
Se cree que la solicitud ha sido una sorpresa para el equipo brasileño y, al parecer, la directiva ha intentado convencer al centrocampista ofensivo de que cambie de opinión, pero se dice que Coutinho cree que su estado de ánimo actual es «irreversible».
Se cree que las negociaciones para renovar el contrato comenzaron cuando el Vasco intentó que Coutinho firmara por más tiempo, pero la «acumulación de críticas» que ha recibido en las últimas semanas parece haber hecho insostenible su posición en el club. Coutinho fue abucheado por sus propios aficionados durante su última aparición con el Vasco y ha sido blanco de los medios de comunicación locales durante las últimas semanas.
Jugó en el Liverpool antes de fracasar en el Barcelona.
El Inter, uno de los grandes de la Serie A, fichó rápidamente a Coutinho en 2008 tras quedar impresionado por el talento del joven brasileño. Sin embargo, le costó imponerse en la capital italiana y fue fichado por el Liverpool durante el mercado de fichajes de enero de 2013. Rápidamente se convirtió en un gran éxito en Anfield, combinándose bien con jugadores como Luis Suárez, Daniel Sturridge y Raheem Sterling, y ayudó a los Reds a luchar por el título de la Premier League durante la temporada 2013-14.
Fue nombrado en el Equipo del Año de la PFA la siguiente temporada, en la que el Liverpool terminó sexto, y siguió siendo una pieza fundamental del equipo cuando Jurgen Klopp sustituyó a Brendan Rodgers como entrenador en Merseyside, ayudando a que el equipo volviera a la Champions League. Coutinho se compenetró bien con jugadores como Sadio Mané, Roberto Firmino y, más tarde, Mohamed Salah, pero el Barcelona le hizo cambiar de opinión en el mercado de fichajes de enero de 2018, cuando se acordó un traspaso de 142 millones de libras (162 millones de euros/192 millones de dólares).
Aunque empezó bien en el Camp Nou, ayudando a su nuevo equipo a ganar dos títulos de Liga y una Copa del Rey, pronto cayó en desgracia y fue cedido al Bayern de Múnich para la temporada 2019-20, donde ganó la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa DFB-Pokal sin convertirse en un jugador imprescindible para el entrenador Hansi Flick.
Coutinho se reuniría con su excompañero en el Liverpool Steven Gerrard cuando fichó por el Villa en 2022, pero volvió a tener problemas para mantener la regularidad y pronto se marchó al Al-Duhail y luego al Vasco.
Coutinho está listo para decidir su próximo paso
El futuro de Coutinho es una incógnita. Podría ser un objetivo ideal para la Liga Profesional Saudí, ya que el Fondo de Inversión Pública siempre está buscando jugadores que puedan ayudar a elevar el perfil de la competición. También podría decidir trasladarse a Estados Unidos y buscar un equipo de la Major League Soccer en el que jugar, o quedarse en Brasil.
