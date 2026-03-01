Getty Images Sport
El exjugador del Chelsea tilda a Pedro Neto de «idiota» por su costosa tarjeta roja contra el Arsenal
La ira de Neto: el Chelsea se desmorona en el Emirates
El partido estuvo muy reñido hasta que Jurrien Timber volvió a poner a los Gunners por delante a 24 minutos del final. A partir de ese momento, la tarde de Neto se torció rápidamente: primero recibió una tarjeta amarilla por protestar agresivamente el gol y, solo tres minutos después, recibió una segunda tarjeta amarilla por una falta cínica sobre Gabriel Martinelli para detener un contraataque. La desventaja numérica resultó insuperable para los hombres de Liam Rosenior, que sufrieron otra derrota ante sus rivales locales.
Sutton no se anda con rodeos sobre la destitución de Neto
En declaraciones a BBC Radio Five Live tras el pitido final, el exdelantero del Chelsea Sutton expresó su incredulidad ante la falta de compostura mostrada por Neto. El comentarista destacó cómo el error individual socavó el esfuerzo colectivo del equipo en un partido en el que los puntos estaban al alcance de la mano.
Sutton dijo: «Desde el punto de vista del Chelsea, Pedro Neto les ha fallado estrepitosamente. Qué idiota, ser expulsado de esa manera». Sus comentarios reflejan la creciente frustración entre los fieles de Stamford Bridge, ya que el club ha visto cómo nueve jugadores han sido expulsados en todas las competiciones esta temporada. Este pobre historial disciplinario sigue obstaculizando los intentos de Rosenior de asegurar un puesto entre los cuatro primeros y avanzar en la competición europea.
Reece James pide una revisión interna
El capitán del club, Reece James, también se refirió a las consecuencias de la derrota y reconoció que la incapacidad del equipo para mantener a 11 jugadores en el campo es un obstáculo importante. Aunque los Blues mostraron destellos de calidad, especialmente gracias a las peligrosas jugadas a balón parado de James, la inferioridad numérica hizo que los últimos compases del partido fueran muy difíciles. El capitán admitió que la frecuencia de estos incidentes es un motivo de gran preocupación que debe abordarse de inmediato a puerta cerrada.
James explicó la situación con sinceridad a Sky Sports: «Hemos hablado de ello, ha surgido varias veces, cada vez es alguien diferente, no siempre el mismo jugador. Internamente tenemos que revisar y seguir mejorando. Es un problema, jugamos en la liga más difícil del mundo, juegas contra los mejores o los peores, 11 contra 11 es difícil, 11 contra 10 es aún más difícil, independientemente de contra quién juegues. No tengo ninguna duda sobre el equipo y el cuerpo técnico, hoy no nos ha salido bien, pero tenemos que reorganizarnos y volver a intentarlo».
Las jugadas a balón parado deciden el derbi
El partido se definió por situaciones a balón parado, ya que los tres goles se originaron en saques de esquina. A pesar de la frustración por el resultado y la tarjeta roja, James mantuvo que el equipo tuvo oportunidades para sacar más provecho del encuentro. Señaló que, si bien el Chelsea tuvo éxito con un saque de esquina propio, su incapacidad para defender las jugadas del Arsenal acabó marcando la diferencia entre un punto y una derrota en un partido muy reñido.
Reflexionando sobre la dinámica del partido, James añadió: «Es decepcionante marcharse con las manos vacías. Cuando el marcador estaba 1-1, tuvimos una media oportunidad de poner el 2-1, pero su portero hizo una buena parada, ellos consiguieron una jugada a balón parado y lograron marcar. Así es el fútbol en 2026, el 90 % de los goles probablemente sean a balón parado. Ellos [el Arsenal] son uno de los líderes mundiales [en jugadas a balón parado]. Son difíciles de parar, hoy marcaron dos. Estoy decepcionado. Pero marcamos uno, tuvimos otra oportunidad de marcar otro, pero hoy no pudo ser».
