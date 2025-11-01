El exjugador del Arsenal Aaron Ramsey rescinde contrato con el club mexicano Pumas tras la desolación por perder a su querido perro mientras el centrocampista comienza la búsqueda de un nuevo club

Ramsey, de 34 años, hizo un esperado regreso a la selección de Gales para los recientes partidos internacionales y demostró al entrenador Craig Bellamy que todavía tiene la capacidad para rendir a nivel de élite, a pesar de sus años avanzados.

Bellamy dijo: "Está en forma y no había tenido ese lujo con él. Cuando miro hacia atrás en ese primer partido, fue inmenso. Tiene la mente y eso nunca se va a ir. Tenemos piernas a su alrededor que realmente podrían beneficiarse de su tipo de perfil. Lo que he visto es un jugador que, cuando está en forma, todavía tiene mucho que ofrecer en la forma en que jugamos. Es un jugador que admiro enormemente. A medida que envejecemos, todos tenemos que manejarnos, y probablemente ganemos más experiencia al ser capaces de manejarnos. Pero al mismo tiempo, su club ha trabajado mucho con él en eso también, lo cual es brillante para nosotros. También hemos tenido a alguien allá y hemos tenido sus datos de vuelta, cómo está entrenando, y todo fue positivo. Así que, realmente solo ha sido buenas noticias para nosotros."

Ramsey ahora estará considerando sus opciones tras regresar al Reino Unido. Pasó 11 años con los Gunners, jugando más de 350 partidos y ganando la FA Cup tres veces, anotando goles ganadores en dos finales (2014 y 2017). En 2019, firmó un contrato lucrativo con los gigantes italianos de la Juventus, donde ganó un título de la Serie A en su primera temporada. Un período de préstamo en el Rangers de Escocia siguió en 2022, y luego se unió al club francés Niza antes de regresar al Cardiff City para un segundo período permanente en 2023, dejándolo finalmente por Pumas a principios de este año.