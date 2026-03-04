Getty Images Sport
El exentrenador del Tottenham Thomas Frank, entre los candidatos para hacerse cargo del rival londinense al final de la temporada
El fin de la era Glasner
Según The Sun, el Palace ha identificado a Frank como el principal candidato para suceder a Glasner al final de la actual campaña. Los Eagles están empezando a planificar una nueva era tras el acuerdo mutuo de que Glasner dejará su puesto de entrenador este verano. Aunque la búsqueda de un sucesor se ha intensificado en las últimas semanas, la prioridad inmediata para los londinenses del sur sigue siendo la permanencia en la Premier League.
El Palace y Glasner simplemente están gestionando la situación por ahora, y el club está decidido a seguir con él hasta el final de la temporada antes de nombrar a un nuevo entrenador permanente. Este acuerdo permite a la directiva llevar a cabo un proceso de selección exhaustivo mientras Glasner dirige al equipo en una temporada difícil para los ganadores de la FA Cup. Actualmente, el Palace ocupa el puesto 14 con 35 puntos, manteniendo una ventaja de 10 puntos sobre la zona de descenso.
Frank busca una rápida redención.
Frank, que recientemente vio truncada su etapa en el norte de Londres, se ha convertido en uno de los principales candidatos debido a su amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol inglés y a sus anteriores éxitos en la capital con el Brentford. Según se informa, el técnico danés está ansioso por volver rápidamente al área técnica para restaurar su reputación tras una etapa difícil y muy mediática en el Tottenham Hotspur Stadium.
Frank vio cómo se desvanecía su sueño de fichar por el Tottenham, del que se marchó oficialmente el pasado mes de febrero. Durante su breve etapa, dirigió 38 partidos en todas las competiciones, pero solo consiguió 13 victorias, sin lograr inculcar la cultura y el estilo de fútbol organizado que le hicieron triunfar en el Brentford. A pesar del abrupto final de su etapa en el Spurs, la directiva del Selhurst Park sigue muy impresionada por su trabajo en la Premier League.
Ajuste táctico para Palace
El estilo de juego sigue siendo un factor innegociable para la directiva del Palace a la hora de barajar posibles sustitutos. Según fuentes internas del club, ya tienen una idea clara del perfil de su próximo entrenador, y buscan a alguien con un estilo de juego muy similar al de Glasner. Esta continuidad se considera fundamental para evitar una renovación total de la plantilla y mantener una filosofía ofensiva.
La probada trayectoria de Frank en el desarrollo de equipos cohesionados y con una presión alta lo convierte en una propuesta atractiva para un club que se enorgullece de su disciplina táctica. Un club con el presupuesto y la ambición del Palace podría encajar perfectamente con Frank, dada su trayectoria en el Brentford, donde consiguió consolidar al equipo entre la élite inglesa. Su capacidad para trabajar dentro de una estructura específica y superar las expectativas es muy valorada.
Preparándose para un verano crucial
La experiencia en la Premier League se considerará fundamental, dado que el Palace está decidido a evitar volver a luchar contra el descenso en el futuro. El club espera que el próximo entrenador tenga un comienzo más tranquilo, ya que el fútbol europeo, que ha aumentado considerablemente la congestión de partidos esta temporada, podría no estar en el calendario del año que viene.
El Palace busca tanto estabilidad como ambición, y la experiencia de Frank en la construcción de equipos desde cero cumple perfectamente ambos requisitos. La directiva cree firmemente que el nombramiento adecuado podría encaminar al club hacia el éxito sostenido en la máxima categoría, manteniendo al mismo tiempo su estilo ofensivo y organizado. Aunque aún no se ha decidido nada, su nombre ha ascendido rápidamente a lo más alto de la lista de candidatos.
