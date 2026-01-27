La vacante en el King Power Stadium se abrió el domingo tras el despido de Cifuentes. La decisión se tomó tras una dañina derrota en casa ante Oxford United, un resultado que dejó a los campeones de la Premier League de 2016 languideciendo en el 14º lugar en la tabla del Championship.

A pesar de su posición a mitad de tabla, la naturaleza congestionada de la segunda división significa que la temporada está lejos de terminar. Leicester está a solo seis puntos de las posiciones de play-off, manteniendo vivas las esperanzas de un impulso por el ascenso. La directiva cree que Martin podría ser el hombre para replicar su anterior hazaña en Wembley con Southampton, cerrando la brecha hacia los seis primeros y salvando la campaña.

Para el propio entrenador, el Championship ofrece un entorno familiar para reconstruir su reputación. Según se informa, el exdefensor del Norwich City está ansioso por "corregir los errores" de su tiempo al norte de la frontera, donde su etapa en Ibrox terminó prematuramente. Un regreso a la división donde disfrutó de su mayor éxito como entrenador se considera como la base perfecta para que restaure su prestigio.