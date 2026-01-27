El exentrenador de Rangers y Southampton Russell Martin se prepara para un sorprendente regreso al fútbol inglés con un campeón de la Premier League
Martin cumple con los requisitos para la jerarquía de Leicester
El exentrenador del Southampton, Martin, es el principal candidato para llenar el vacío en el banquillo del Leicester City, con Football Insider informando que "cumple muchos requisitos" para los responsables del club. El técnico de 40 años ha estado sin trabajo desde que fue despedido por el Rangers en octubre, pero se dice que está interesado en la oportunidad de volver a dirigir en el East Midlands.
Los Foxes están actualmente buscando una figura capaz de proporcionar un impulso inmediato al equipo tras una campaña difícil. Martin es visto como una opción atractiva principalmente debido a su trayectoria en la división, habiendo guiado previamente al Southampton al ascenso a través de los play-offs. Se informa que está listo y disponible para acordar términos de inmediato, lo que lo convierte en un candidato viable para asumir el papel dejado por Cifuentes esta semana.
La salida de Cifuentes deja en suspenso el empuje hacia el play-off
La vacante en el King Power Stadium se abrió el domingo tras el despido de Cifuentes. La decisión se tomó tras una dañina derrota en casa ante Oxford United, un resultado que dejó a los campeones de la Premier League de 2016 languideciendo en el 14º lugar en la tabla del Championship.
A pesar de su posición a mitad de tabla, la naturaleza congestionada de la segunda división significa que la temporada está lejos de terminar. Leicester está a solo seis puntos de las posiciones de play-off, manteniendo vivas las esperanzas de un impulso por el ascenso. La directiva cree que Martin podría ser el hombre para replicar su anterior hazaña en Wembley con Southampton, cerrando la brecha hacia los seis primeros y salvando la campaña.
Para el propio entrenador, el Championship ofrece un entorno familiar para reconstruir su reputación. Según se informa, el exdefensor del Norwich City está ansioso por "corregir los errores" de su tiempo al norte de la frontera, donde su etapa en Ibrox terminó prematuramente. Un regreso a la división donde disfrutó de su mayor éxito como entrenador se considera como la base perfecta para que restaure su prestigio.
Reputación intacta a pesar de las luchas de los Rangers
Aunque el tiempo de Martin en Glasgow no salió según lo planeado, su reputación dentro de los círculos del fútbol inglés sigue siendo alta. Football Insider reveló en diciembre que estaba en el radar de varios clubes del Championship que consideraban cambios de entrenador a mitad de temporada. Se han mencionado vínculos con su antiguo club Norwich, así como West Bromwich Albion y un posible regreso a Southampton en los últimos meses.
Sin embargo, se espera que sea Leicester quien lo nombre. Su estilo de juego específico y sus logros en St Mary's son vistos como puntos "positivos" significativos por los posibles interesados, superando los aspectos negativos de su desafortunado periodo en Escocia. El consenso es que su trabajo en Southampton demostró una habilidad para navegar los desafíos específicos del Championship, una cualidad que Leicester necesita desesperadamente mientras intentan detener su declive.
Temores de transferencia de Fatawu nublan el nombramiento
Quienquiera que asuma el cargo enfrentará un desafío inmediato en el mercado de transferencias, con el extremo estrella Abdul Fatawu atrayendo interés desde la Premier League. Según se informa, Sunderland está siguiendo al joven de 21 años mientras buscan reforzar sus opciones en las bandas, mientras que Bournemouth también ha mostrado interés ya que buscan un reemplazo para Antoine Semenyo tras su mudanza al Manchester City.
Fatawu ha sido un raro rayo de esperanza para el equipo de East Midlands esta temporada. Ha sido titular en los 29 partidos de liga del equipo hasta ahora, contribuyendo con seis goles y siete asistencias. Perder a una figura tan influyente antes del cierre de transferencias el 2 de febrero representaría un gran golpe para el nuevo entrenador. Con los clubes de primera división "merodeando" por sus servicios, Martin puede tener que lidiar con un ataque debilitado solo días después de asumir el cargo.