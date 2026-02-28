Getty Images Sport
El exentrenador de la selección estadounidense revela el consejo de «grandes jugadores» que Weston McKennie ha seguido al firmar un lucrativo contrato con la Juventus
McKennie recupera su mejor forma
McKennie se incorporó a la Juventus en 2020 tras un traspaso gratuito desde el equipo alemán, pero le costó dejar huella en Turín. El internacional estadounidense había estado entrando y saliendo del equipo durante la mayor parte de su estancia en Italia y sufrió una terrible temporada cedido en el Leeds en 2023. Cuando la etapa de McKennie en Yorkshire terminó con el descenso de la Premier League y su expulsión total del equipo, parecía que su carrera en el fútbol de alto nivel pendía de un hilo.
Regresó a Italia y a un Juventus en apuros, donde se ha transformado a sí mismo y a su carrera. El versátil jugador ha estado dispuesto a jugar en múltiples posiciones, incluida la de lateral, y recientemente ha encontrado su lugar como número nueve. Puede que McKennie no sea del mismo calibre que Alessandro Del Piero, Michel Platini o Roberto Baggio, pero ha realizado importantes contribuciones con Jonathan David fuera de juego.
El jugador de 27 años, que lleva cuatro goles y cinco asistencias en la Serie A, probablemente será recompensado por su buen estado de forma con un nuevo contrato millonario. La noticia no fue una sorpresa para su antiguo seleccionador, que insistió en que McKennie es un gran jugador.
Berhalter no se sorprende por McKennie
Cuando se le preguntó sobre el estado de forma de McKennie, Berhalter explicó, a través de TuttoJuve, que la noticia de un nuevo contrato en la Juventus «no me sorprende en absoluto».
Y añadió: «Demuestra la determinación del guerrero de seguir luchando incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Recuerdo que Pierre Low le dijo al principio, durante su primera etapa en la Juventus, que "es fácil jugar en la Juventus durante una temporada, pero solo los grandes jugadores pueden hacerlo durante 10 años"».
Berhalter cree que este consejo ha acompañado a McKennie durante toda su etapa en Italia, que ha tenido altibajos. «Ha comprendido que hay que dar el 100 % cada día para formar parte de un club de primer nivel. Lo mejor de Weston es cómo ha sabido superar los retos y estar siempre a la altura de las circunstancias. Eso es lo que le diferencia, y su carácter le ayuda a triunfar al más alto nivel».
McKennie ofrece «actuaciones completas»
Berhalter añadió que ha visto signos de mejora en la estrella de la selección estadounidense, cuya capacidad para ofrecer opciones en diversas posiciones le ha ayudado a destacar en la Serie A.
«Ha mejorado mucho en los últimos años, convirtiéndose en un jugador maduro con la capacidad de influir en diferentes posiciones», añadió Berhalter. «Siempre ha tenido la capacidad de marcar goles y dar asistencias, pero ahora creo que está ofreciendo un rendimiento más completo».
Las dificultades de la Juventus continúan
Ha sido una temporada difícil para la Juventus, que está luchando por clasificarse para la Liga de Campeones. Se encuentra en sexta posición en la Serie A, a cuatro puntos del cuarto clasificado, el Roma, y podría correr el riesgo de perderse la principal competición europea la próxima temporada.
La Vecchia Signora está muy lejos del líder de la liga, el Inter de Milán, y también a cierta distancia del grupo de perseguidores. Además, sufrió una decepción en Europa a mitad de semana, al quedar eliminada de la Champions League por el Galatasaray tras una pésima actuación en Turquía en el partido de ida.
El domingo tendrán la oportunidad de recortar distancias con el Roma, ya que viajan a la capital italiana con el objetivo de situarse a un punto del equipo de Gian Piero Gasperini. McKennie está decidido a desempeñar un papel lo más importante posible para el club hasta el final de la temporada, antes de saltar al campo y liderar a su país en la Copa del Mundo que se celebrará este verano en su país.
