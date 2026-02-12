El exdelantero del West Ham Michail Antonio negocia su regreso al Charlton tras sufrir un accidente de tráfico casi mortal

Antonio entrenó brevemente en el Leicester City para ayudar a su recuperación, aunque finalmente no se unió a los Foxes.

Recientemente declaró a TNT Sports que quería firmar otro contrato: «No había terminado con el fútbol y no quería que mi carrera acabara literalmente en un accidente de coche.

Lo primero que hice, en cuanto pude hablar con el médico, fue preguntarle: "¿Voy a volver a jugar?". Y cuando me dijo que sí, no tuve ningún problema, era todo lo que necesitaba saber. Sabía que aún me quedaba mucho por dar y sabía que aún me quedaba mucho por dar».

Añadió sobre su experiencia con los Reggae Boyz: «Volví al campo en seis meses. Jugué un par de partidos con Jamaica en junio. Todavía hoy me sigue doliendo.

La primera vez que salí al campo, hubo un momento en el que un jugador de Jamaica se escapó, yo estaba solo delante de la portería y lo único que tenía que hacer era pasarme el balón. Le grité: «Déjame disfrutar este momento, mi primer partido tras la lesión, mi regreso, está escrito en las estrellas». Falló y, ¿sabes qué es lo peor? Falló y el balón se fue medio metro por detrás de mí. Estiré la pierna, la estiré todo lo que pude para tocarla, pero pasó por detrás de mí».