El exdelantero del West Ham Michail Antonio negocia su regreso al Charlton tras sufrir un accidente de tráfico casi mortal
Antonio podría regresar
Según BBC Sport, Antonio ha mantenido conversaciones preliminares con el Charlton sobre la posibilidad de un sensacional regreso al fútbol profesional. El delantero no ha jugado competitivamente en Inglaterra desde diciembre de 2024, después de que un accidente de coche le dejara con múltiples fracturas en las piernas.
El vehículo de Antonio chocó contra un árbol tras salir del entrenamiento del Hammers. Tuvo que ser rescatado de los restos del accidente y fue trasladado en helicóptero al hospital. Una vez allí, el veterano delantero fue sometido a una operación de urgencia en la pierna rota.
En ese momento se sugirió que Antonio podría tener dificultades para volver a caminar, por no hablar de dar patadas a un balón. Sin embargo, logró un notable progreso en su recuperación y volvió a la acción internacional con Jamaica en junio de 2025. Ahora, podría estar cerca de regresar a Inglaterra.
La increíble recuperación de Antonio
Antonio entrenó brevemente en el Leicester City para ayudar a su recuperación, aunque finalmente no se unió a los Foxes.
Recientemente declaró a TNT Sports que quería firmar otro contrato: «No había terminado con el fútbol y no quería que mi carrera acabara literalmente en un accidente de coche.
Lo primero que hice, en cuanto pude hablar con el médico, fue preguntarle: "¿Voy a volver a jugar?". Y cuando me dijo que sí, no tuve ningún problema, era todo lo que necesitaba saber. Sabía que aún me quedaba mucho por dar y sabía que aún me quedaba mucho por dar».
Añadió sobre su experiencia con los Reggae Boyz: «Volví al campo en seis meses. Jugué un par de partidos con Jamaica en junio. Todavía hoy me sigue doliendo.
La primera vez que salí al campo, hubo un momento en el que un jugador de Jamaica se escapó, yo estaba solo delante de la portería y lo único que tenía que hacer era pasarme el balón. Le grité: «Déjame disfrutar este momento, mi primer partido tras la lesión, mi regreso, está escrito en las estrellas». Falló y, ¿sabes qué es lo peor? Falló y el balón se fue medio metro por detrás de mí. Estiré la pierna, la estiré todo lo que pude para tocarla, pero pasó por detrás de mí».
Grado de gravedad de la lesión de Antonio
Antonio contó a la BBC cómo fue su recuperación: «Me rompí el fémur en cuatro sitios diferentes.
Me hicieron una única cirugía artroscópica. Me colocaron una varilla en el muslo con cuatro tornillos, para unir los fragmentos».
Mi primer cirujano me dijo que no podía apoyar la pierna durante tres meses, que es más o menos lo que ha pasado, y como pueden ver, ya estoy caminando.
Conseguimos un segundo especialista que dijo que tenía que empezar a apoyar la pierna, aumentando del 10 % al 100 % en tres semanas.
Pero seguí usando las muletas durante dos semanas más. En general, dicen que pasarán entre seis y doce meses antes de que mi pierna empiece a curarse correctamente».
En agosto confirmó que había iniciado conversaciones sobre su regreso. En declaraciones a talkSPORT, Antonio dijo: «Ahora mismo estoy hablando con varios clubes para ver cuál es la mejor oferta para mí, y ya veremos cómo va todo.
Para ser sincero, hay una mezcla [de diferentes clubes], estamos hablando con clubes de aquí, estamos hablando con clubes del extranjero, pero voy a dejarlo muy vago: hablar con clubes de Inglaterra y del extranjero».
¿Qué viene después?
Antonio espera ganarse un contrato permanente en su intento por volver. El Charlton ocupa actualmente el puesto 18 de la Championship y jugará contra el Portsmouth el martes.
