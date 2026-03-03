El exdelantero del Liverpool y del Newcastle Andy Carroll será juzgado por presunto incumplimiento de la orden judicial que le prohíbe ponerse en contacto con su exmujer

Según un informe de The Sun, el jugador de 37 años, que representó al Newcastle United y al Liverpool durante una carrera de alto perfil, será juzgado tras las acusaciones de haber incumplido una orden judicial. Los cargos se refieren a las denuncias de que se puso en contacto con su exmujer, Billi Mucklow, infringiendo directamente una orden de alejamiento dictada por el tribunal.

El veterano delantero tenía previsto comparecer esta semana ante el Tribunal Penal de Chelmsford, en Essex, para abordar el asunto. Sin embargo, el proceso no se desarrolló según lo previsto cuando se llamó a la sala. A pesar de la gravedad de las acusaciones, ni el jugador ni su representante legal estuvieron presentes en la sala, lo que suscitó inmediatamente preguntas sobre la programación de la vista y el avance del caso.