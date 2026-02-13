El exdelantero del Liverpool Darwin Núñez, brutalmente expulsado de la plantilla del Al-Hilal tras la llegada de Karim Benzema

La llegada de Núñez al Al-Hilal fue recibida con gran entusiasmo, ya que se esperaba que su enigmático talento prosperara en Riad. Cuenta con siete goles en 23 partidos. Sin embargo, en las próximas semanas tendrá poco tiempo de juego.

Esto se debe a que Núñez ha sido excluido de la plantilla del Al-Hilal en la Liga Profesional Saudí. Los equipos solo pueden inscribir a ocho jugadores extranjeros nacidos antes de 2003 en sus plantillas de 25 jugadores. El ganador del Balón de Oro, Benzema, ha ocupado una de esas plazas tras su fichaje por el Al-Ittihad.

Núñez aún puede competir en la Liga de Campeones de la AFC, pero se verá obligado a seguirla desde la barrera de forma habitual. Lo mismo puede decirse del exdefensa del Arsenal Pablo Mari, que tampoco entra en los planes del Al-Hilal para la segunda mitad de la temporada 2025-26.

El entrenador Simone Inzaghi ha dicho sobre la difícil selección: «La decisión fue difícil, pero ese es el trabajo de un entrenador. Toma muchas decisiones cada día, incluso en cada sesión de entrenamiento.

«Núñez y Pablo son buenos jugadores. Los quiero en todas las competiciones, pero conocemos las restricciones para inscribir a jugadores extranjeros. No pudimos inscribir a Marcos Leonardo como jugador nacido en Arabia Saudí. El tiempo era esencial y tomé la difícil decisión. Informé con calma a los jugadores excluidos de mi decisión».

El técnico italiano añadió sobre la incorporación de un goleador francés de probada eficacia: «Todo el mundo conoce a Benzema. Es un gran campeón. No necesita marcar un hat-trick para demostrar su potencial. Estamos contentos de tenerlo en el equipo, nos beneficia en todos los aspectos, no solo en el campo».