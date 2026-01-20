Inter Miami GFXGOAL
'El estándar ahora es levantar trofeos' - Por qué la victoria de la MLS Cup de Inter Miami liderada por Lionel Messi fue solo el comienzo

Inter Miami finalmente levantó la MLS Cup en 2025. Después de reforzarse en el mercado de fichajes, los Herons están construidos no solo para repetir, sino para dominar en 2026.

Noah Allen tuvo que sentarse. Las celebraciones se llevaban a cabo a su alrededor, el Inter Miami disfrutando cada momento de su primer triunfo en la Copa MLS en la historia de la franquicia. Pero Allen, una pieza crucial del equipo que había jugado cada minuto de su recorrido en los playoffs, solo necesitaba relajarse por unos minutos. 

"Ganamos, celebramos un poco. Y solo recuerdo sentarme por cinco minutos. Mis piernas estaban agotadas", le dijo a GOAL

El calambre de Allen no fue la imagen duradera del triunfo de la copa de Miami. No, esa sería Lionel Messi celebrando frente a los aficionados de Miami, o tal vez David Beckham en el campo después del partido. Pero Allen es más de lo que los Herons representan. Sí, este es el equipo de Messi en el que el argentino marca los goles, da las asistencias y genera titulares. Alrededor de él, sin embargo, hay otros que hacen todos los detalles intermedios: defender, correr, presionar, detener disparos. 

Esas son las piezas, no el ganador del Balón de Oro ocho veces disfrutando de una racha de playoffs histórica, las que convierten a un excelente equipo de la MLS en uno campeón. Y Allen, un lateral izquierdo convertido en central, es el epítome del compañero de reparto perfecto. Esos chicos llevaron a Miami a la copa.

Ahora, sin embargo, sus otros chicos simplemente han mejorado. Después de ganar la Copa MLS el año pasado, Miami se ha reforzado a un grado alarmante. Perdieron dos pilares de la franquicia en Jordi Alba y Sergio Busquets, y han utilizado ese dinero, y más, para apuntar alto. Una plétora de fichajes caros y algunos movimientos más inteligentes han hecho que el mejor equipo de la Major League Soccer sea aún mejor. En papel, lucen casi imparables. 

"Con el equipo que estamos construyendo, el estándar ahora es levantar trofeos. No solo la Copa MLS es algo en lo que tenemos nuestros ojos, sino que hay múltiples trofeos más que esperamos, no solo competir, sino ganar", dijo el nuevo fichaje Dayne St. Clair a GOAL.

    Construir desde una posición de fortaleza

    Por supuesto, hubo algunas salidas significativas. Alba y Busquets dejaron el club después de dos temporadas y media en el sur de Florida. Busquets se acercaba al final de su carrera, pero Alba, sin duda, todavía tenía algo de fútbol en él. Miami actuó rápidamente para reemplazar a los dos. Sergio Reguilón, algo así como un trotamundos europeo, acordó unirse al club antes del final de la temporada y llenará el papel de Alba maravillosamente. Busquets será un poco más difícil de reemplazar, pero con Yannick Bright listo para asumir un papel en el mediocampo y Rodrigo De Paul también disponible, su ausencia ciertamente puede ser compensada. 

    "Dos jugadores han hecho historia en este club, lo han transformado completamente junto con Leo. Hoy son parte de la gran historia de este club, que es muy corta, muy pequeña, pero para eso vinieron, para cambiar el rumbo de este club," dijo Mascherano después de la victoria de Miami en la MLS Cup. 

    Y luego están las incorporaciones. La lista es maravillosa. Además de Reguilón están: St. Clair, el central Micael, el lateral derecho Facundo Mura, el mediocampista defensivo David Ayala y, según se informa, el delantero Germán Berterame, un excelente goleador de la Liga MX. En resumen, Miami se ha mejorado incuestionablemente. Esto es, por supuesto, lo que prometió el copropietario Jorge Mas. El empresario franco siempre ha dejado claro que la prioridad de Miami era gastar en el mercado de fichajes.

    "La mejor versión de tu Inter Miami está por venir... no podemos ni vamos a quedarnos estáticos. Prometemos a nuestros fanáticos y a ‘La familia’ que recargaremos en el 26’, ya que nuestro objetivo primordial es ganar la ConcaChampions [CONCACAF Champions Cup] y clasificarnos para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA," dijo en redes sociales. 

    Lo que nadie podría haber previsto es cuán agresivos serían. 

    Fichar al mejor portero de la MLS

    St. Clair dijo que iba a escuchar a todos una vez que llegara a la agencia libre. Su contrato con el Minnesota United había terminado, y el portero reinante del año en la MLS tenía muchas opciones para considerar. 

    Y luego, Inter Miami llamó.

    "Una vez que ellos llegaron y empezaron a hablar del proyecto y de cómo veían las cosas y cómo me veían encajando en él, sentí que era la mejor decisión para mí", dijo. 

    Las atracciones eran demasiadas para contar. Primero, Miami tenía una necesidad específica en la portería. Rocco Rios Novo, el joven que había servido bien a Miami durante los playoffs, ciertamente podría ser mejorado. En segundo lugar, los partidos iban a tener un perfil más alto que aquellos en los que St. Clair jugaba en Minnesota. Necesitaba repetición, minutos contra equipos grandes y, francamente, más ojos en lo que estaba haciendo semana tras semana. 

    "Estar en un equipo que obviamente juega partidos de mayor perfil en términos de jugar la Liga de Campeones de CONCACAF, un estadio completamente nuevo con el Miami Freedom Park, rodeado de los mejores jugadores del mundo. Era simplemente algo que marcaba todas las casillas, y un nuevo desafío para mí", añadió St. Clair.

    Hubo, admitidamente, algunas consideraciones. Dejar Minnesota fue inmensamente difícil, admitió St. Clair. Había estado en el club desde 2019 y jugaba consistentemente durante cuatro años. También habló con el entrenador del Equipo Nacional Masculino de Canadá, Jesse Marsch, antes de hacer el movimiento. Marsch le dijo que su apoyo sería incondicional, con la salvedad de que los partidos de mayor perfil ciertamente beneficiarían a St. Clair mientras busca luchar por el puesto número 1 para Les Rouges en la Copa del Mundo de 2026. 

    Rellenando otros huecos

    Pero no era solo el portero lo que necesitaba arreglarse. La defensa de Miami ha sido una preocupación durante casi dos años. Los Herons siempre van a marcar goles; ese es el beneficio de tener a Messi en el equipo. Pero la solidez en defensa? Eso era menos seguro. Durante sus playoffs, fue posiblemente la mejora de la unidad defensiva lo que marcó la diferencia. Concedieron solo cinco goles en seis partidos camino a la copa. 

    Maxi Falcon, el central a menudo criticado y perennemente errático, se asentó. Allen, naturalmente un lateral izquierdo, se adaptó con facilidad a un papel central a su lado. 

    "Siento que soy más un lateral izquierdo natural. Pero nunca voy a quejarme. Siempre haré lo que el entrenador quiera que haga. Si dice que juegue de defensa central, jugaré de defensa central," dijo Allen. 

    Reguilon fue un fichaje astuto. A pesar de que ha sido agente libre desde mayo de 2025, la calidad del lateral izquierdo no puede ser ignorada. Y a sus 29 años, será un buen reemplazo con un contrato asequible. El defensor brasileño Micael, anteriormente en Houston Dynamo e impresionante en Palmeiras, ofrecerá profundidad así como competencia en el primer equipo en defensa central. David Ayala, un ex internacional juvenil argentino, fue un habitual para los Portland Timbers el año pasado, y añadirá profundidad en el mediocampo, especialmente en un rol de mediocampo defensivo. Mura, que fue un contribuyente clave para el Racing Club de Argentina, aporta experiencia y creatividad como lateral derecho. 

    Y luego está quizás el más importante de todos. Berterame ha coqueteado con un movimiento a la MLS antes, y dos clubes pagaron su cláusula de rescisión de 15 millones de dólares el año pasado, solo para que el mexicano rechazara su interés. Esta vez, sin embargo, parece que el movimiento está próximo a completarse. Berterame es un internacional mexicano con todas las de la ley, con 68 goles en Monterrey a su nombre. Ese acuerdo está reportadamente próximo a completarse, llenando otro vacío obvio ya que Miami tenía solo un No. 9 natural en la plantilla, el veterano Luis Suárez.

    Competencia por puestos

    Por supuesto, podría haber algunos aspectos negativos en todo esto. Miami tiene profundidad, pero también tiene mucha calidad. Hay algunos pilares - Allen, Tadeo Allende, Marco Silvetti - que ahora tendrán que luchar por sus lugares. Este equipo se activó con un XI consistentemente crucial durante la mayor parte de la postemporada. Existe el peligro, con una avalancha de adquisiciones, de que la armonía de un equipo ganador se vea afectada.

    Allen, quien ve su puesto titular en peligro, está dando la bienvenida a la competencia.

    "La competencia saca lo mejor de uno. Competencia para ganar títulos, y simplemente voy a buscar abrazarla. Estoy feliz de que lleguen nuevos chicos. Estoy deseando trabajar con ellos. También estoy deseando pasar tiempo con ellos en el vestuario fuera del campo. Así que creo que es nada más que bueno, especialmente trayendo a muchos jugadores," dijo Allen.

    El nativo del sur de Florida también señaló que, jugando o no, hay algo que se debe valorar sólo por estar ahí, día tras día.

    "Ya sea que esté en el banco o no en el equipo, no me importa. Voy a trabajar duro. Voy a entrenar duro y a ayudar a mi equipo y al entrenador en lo que necesiten," agregó.

    También habrá un calendario ampliado para gestionar. El año pasado fue duro para las piernas de Miami. Jugaron un récord de 58 partidos en todas las competiciones. Y aunque no hay un Mundial de Clubes del que preocuparse, es probable que las Garzas tengan que enfrentar una carga de trabajo similar este año con múltiples competiciones de copa. 

    "Ha pasado mucho tiempo desde que un equipo ha repetido"

    Mascherano dijo a GOAL antes de la temporada 2025 que su expectativa era competir por todo, sin importar qué. Miami, incluso si ganaron la MLS Cup, finalmente fracasaron en esa empresa, saliendo de tres competiciones que, solo por nombre, se esperaba que ganaran. Por supuesto, eso no convierte la temporada en un fracaso. Pero es imposible negar que se quedaron cortos en ciertas áreas.

    Y quizás ese es el verdadero impulso aquí. Miami podría haber perdido dos grandes nombres y ver a un tercero perder ritmo. Pero tenían que añadir, no solo repetir sino también mejorar. Ningún club de la MLS ha retenido la copa desde que Los Angeles Galaxy lo hizo consecutivamente en 2012 y 2013. Hay una expectativa de que Miami lo haga, pero también esté en la disputa por la CONCACAF Champions Cup y la Leagues Cup. Un Supporters' Shield tampoco vendría mal. Este es, por mucho, el mejor equipo en la MLS. Todos querrán vencerlos.

    "Obviamente ha pasado mucho tiempo desde que un equipo ha repetido. Pero la expectativa para nosotros es ganar todo en lo que participemos," dijo St. Clair. 

    Se necesitarán piernas. Se necesitará calidad. Se necesitará consistencia de Messi y la astuta gestión de minutos de un entrenador aún inexperto. También hay que considerar que habrá una Copa del Mundo, justo en medio de la temporada. En efecto, nunca ha habido un título de la MLS más difícil de defender. 

    Allen podría necesitar unos minutos nuevamente al final de 2026. Pero los Herons han puesto todas las piezas en su lugar para que pueda descansar mientras las celebraciones de campeonato se desarrollan a su alrededor una vez más. 

    "Siento que tenemos el estándar más alto en la liga como equipo, y debemos igualar ese estándar", dijo Allen.

