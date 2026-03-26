Marco Reus (36) ha avivado aún más los rumores sobre un nuevo regreso de Jadon Sancho (26) al Borussia Dortmund.
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El espectacular regreso de Jadon Sancho al BVB cuenta con un defensor de renombre
En declaraciones a Sport Bild, la leyenda del BVB dijo: «Lo primero que le aconsejo a Jadon es que busque un lugar donde se sienta a gusto de nuevo y pueda recuperar su juego. Y si ese lugar es el BVB, ¡sería bueno tanto para él como para el Dortmund!».
Reus, que fue compañero de Sancho de 2017 a 2021 y durante el primer semestre de 2024, destacó sus cualidades especiales: «Pocas veces he jugado con un jugador que tomara decisiones tan acertadas de forma instintiva y en situaciones de presión».
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El Dortmund quiere recuperar a Sancho, pero no a cualquier precio
Desde hace días se habla de un nuevo regreso del delantero. Según informaciones del diario *Bild*, el BVB, y en particular su presidente Hans-Joachim Watze, está interesado, aunque solo bajo ciertas condiciones. Así, a pesar de que el traspaso sería gratuito, no se pagaría ninguna prima por fichaje y se ofrecería al jugador un salario de un máximo de cinco millones de euros más bonificaciones.
Sancho se incorporó al Dortmund en 2017 procedente de la cantera del Manchester City y se convirtió en titular a partir de 2018. En 2021 fichó por el Manchester United por 85 millones de euros, pero nunca llegó a cuajar en el equipo. En el invierno de 2024 regresó al BVB cedido por medio año. Posteriormente, el ManUnited lo cedió por un año al Chelsea FC. En el último año de su contrato fue cedido de nuevo, esta vez al Aston Villa. Con el cuarto clasificado de la Premier League, solo ha sumado un gol y tres asistencias en 31 partidos.
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Reus se plantea quedarse en Estados Unidos
Reus, de quien se dice que es buen amigo de Sancho, fichó por el LA Galaxy en 2024. Su contrato allí se extiende hasta finales de 2027. Cuando termine su carrera, trabajará como embajador de marca del BVB. Sin embargo, en declaraciones a Sport Bild, dejó entrever que también se plantearía quedarse más tiempo en Estados Unidos.
Reus dijo: «Por ahora nos sentimos muy a gusto aquí como familia. Que sigamos viviendo aquí tras mi carrera como jugador depende de varios factores, pero, en principio, nos podemos imaginar quedarnos más tiempo».
Jadon Sancho: sus estadísticas de la temporada 2025/26
Intervenciones
31
Goles
1
Asistencias
3
Minutos jugados
1.520