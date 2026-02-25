Getty/GOAL
Traducido por
El equipo del candidato a la presidencia del Barcelona insiste en que Harry Kane está «interesado» en fichar por el Bayern de Múnich
El futuro de Kane aún no está definido.
Kane sigue brillando en la Bundesliga con el Bayern y continúa marcando goles para el gigante bávaro. El internacional inglés lleva 28 goles en solo 23 partidos de liga en lo que va de temporada, en su intento por batir el famoso récord de Lewandowski. Sus hazañas goleadoras han dado lugar a especulaciones sobre el interés del Barcelona por ficharlo para el Camp Nou al final de la temporada. El contrato actual de Kane con el Bayern expira en 2027 y aún no se ha acordado una prórroga. Se dice que el Bayern está «convencido» de que Kane se quedará, pero hasta que se llegue a un acuerdo, es probable que continúen las especulaciones sobre su futuro.
Vilajoana ha dicho que Kane encajaría perfectamente en el Barça. En declaraciones a ESPN, afirmó: «Creo que es un jugador que encajaría muy bien, dependiendo de su situación contractual: se trata de Harry Kane. Kane es un delantero centro que encajaría perfectamente en nuestro estilo de juego. Es un delantero capaz de retroceder para conectar con sus compañeros. También es capaz de jugar como un auténtico número 9, un goleador, un rematador. Es un jugador que aporta movilidad. También rinde bien cuando los equipos se repliegan. Aportaría mucho valor al juego del Barcelona».
- AFP
«Creemos que podría estar interesado».
El director de campaña de Vilajoana, Jordi Codina, ha avivado aún más los rumores sobre un posible fichaje al insistir en que ha habido contacto con Kane. Según declaró a Mundo Deportivo: «Como explicamos el otro día, nosotros —no personalmente, sino a través de personas que actúan en nuestro nombre— hemos mantenido conversaciones y demás, y creemos que el jugador podría estar interesado. De hecho, creo que innumerables jugadores estarían dispuestos a hablar y venir al Barça si el Barça les llamara.
Harry Kane, como explicamos el otro día, es un jugador con un excelente juego de enlace. Es un goleador. Es un jugador con experiencia demostrada. Estoy absolutamente convencido de que Harry Kane encajaría perfectamente en el estilo de juego del Barça.
A partir de aquí, tienen que suceder varias cosas. Una es que lleguemos allí, que veamos realmente cómo está el club y cómo están sus finanzas, porque, lamentablemente, creo que podría estar en peor situación de lo que nos dicen. Y luego tenemos que negociar con su club y con él, que creo que es la parte más fácil».
El Barcelona «necesita sin duda un delantero centro».
Codina también destacó la necesidad del Barcelona de fichar a un delantero centro en verano. Se espera que el veterano delantero Robert Lewandowski se marche cuando expire su contrato y Codina afirma que será necesario encontrar un sustituto para el jugador de 37 años.
«Creemos que el equipo necesita sin duda un delantero centro, sobre todo porque parece muy probable que Lewandowski no se quede. Por lo tanto, si Lewandowski no se queda, se necesita sin duda un delantero centro», añadió.
«Dadas las características y la formación del equipo, podría haber diferentes opciones. Necesitamos absolutamente un defensa central. En este momento, tenemos algunos defensas centrales muy buenos, pero quizás nos falte otro tipo de jugador que los complemente. Y mi opinión personal es que necesitamos reforzar la posición de lateral».
- Getty Images Sport
El clásico, el siguiente reto para Kane
Recientemente, Kane ha sido preguntado sobre los rumores de su posible fichaje por el Barcelona y ha insistido en que no sabe nada al respecto, afirmando: «No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi etapa en el Bayern. Lo tomo como un cumplido».
El delantero se centra ahora en otro partido importante para el Bayern, ya que el gigante bávaro se enfrentará al Dortmund en un choque en lo más alto de la tabla de la Bundesliga el sábado.
Anuncios