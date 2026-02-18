El entrenador del Sevilla, sancionado con siete partidos tras recibir una tarjeta roja en un acalorado partido de La Liga; dos jugadores también han sido sancionados

El Sevilla ya ha intentado defender a su entrenador presentando pruebas en vídeo que, según ellos, contradicen el informe oficial del árbitro. En consecuencia, el club andaluz ha confirmado que apelará la decisión ante la Comisión de Apelación y que está dispuesto a llevar el asunto ante las máximas autoridades deportivas si es necesario para reducir la duración de la suspensión, que actualmente abarca la mitad de las 14 jornadas restantes.

En un comunicado, el Sevilla afirma: «El club, tras conocer la sanción de siete partidos impuesta a nuestro entrenador por la Comisión Disciplinaria tras su expulsión el pasado fin de semana contra el Alavés, desea manifestar lo siguiente.

Nuestro apoyo total a nuestro entrenador ante una sanción que consideramos excesiva.

Compartimos el arrepentimiento y las disculpas expresadas por el propio entrenador tras el partido en relación con su reacción.

El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir lo que considera una sanción excesiva, tanto por el número de partidos impuestos como por la forma en que se han descrito los hechos.

Respetamos a las autoridades deportivas y sus decisiones, pero utilizaremos todas las herramientas disponibles para defender nuestros derechos legítimos y los de nuestro entrenador».