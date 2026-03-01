Getty
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, envía un mensaje contundente sobre Rodrygo en medio de los rumores sobre su salida en verano
Rodrygo no se inmuta ante los rumores
Arbeloa se apresuró a desmentir cualquier sugerencia de que la antigua estrella del Santos sea prescindible en el Bernabéu, especialmente cuando, según se informa, varios gigantes de la Premier League están interesados en ficharlo antes de la ventana de verano. La apasionada defensa se produce en un momento en el que Rodrygo sigue viendo cómo se cuestiona su futuro a largo plazo en el Real Madrid, con rumores de salida que, como era de esperar, surgen durante cada periodo de fichajes.
Sin embargo, el delantero brasileño insiste en que no le afectan en absoluto los constantes rumores. «Estoy acostumbrado; todos los años dicen que me voy», reveló Rodrygo al hablar de las incesantes especulaciones a lo largo de 2025. «Durante el mercado de fichajes, cada semana estaba en un equipo diferente. Incluso bromeaba con mis padres y amigos: "Mirad, hoy estoy en este, mañana en aquel". Cada semana estaba en un equipo diferente, pero, como he dicho, estaba muy tranquilo mentalmente y no me afectaba en absoluto. Seguiré dándolo todo cada día que vista esta camiseta».
Rodrygo, listo para el duelo contra el Getafe
Arbeloa está encantado de poder volver a contar con Rodrygo para el partido del lunes contra el Getafe. Con la baja del delantero estrella Kylian Mbappé, el técnico español ha respaldado al brasileño para que dé un paso al frente y marque la diferencia, elogiando la gran versatilidad que aporta en el último tercio del campo. En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido, el entrenador afirmó: «Rodrygo debe ser muy importante. Lo era antes de la lesión y puede ser un jugador fundamental y decisivo. Lleva muchos años demostrando su calidad en el Real Madrid.
«En la banda derecha, en la izquierda, en la delantera... en las tres posiciones de ataque puede aportarnos lo que tiene, mucha calidad, visión de juego, llegada al área. Es un jugador muy completo, muy difícil de defender», añadió Arbeloa. «Nos da muchas posibilidades y tenía muchas ganas de que volviera para que sumara minutos y ganara importancia en el equipo».
Flexibilidad táctica y el buen estado de forma de Vinicius Junior
El técnico blanco destacó que su planteamiento táctico está diseñado para adaptarse al talento único de su plantilla, en lugar de obligar a los jugadores a encajar en un sistema rígido, insistiendo en que sus decisiones siempre se basan en lo que requiere cada partido concreto y asegurándose de que haya un lugar para todos los delanteros de alto nivel en su rotación cuando estén en forma y disponibles.
Arbeloa añadió: «Lo bueno es que, con las diferentes capacidades y condiciones que tienen los jugadores, nos aportan cosas diferentes. Cuando haces cambios, no sacas a alguien porque lo esté haciendo mal, sino porque quieres otras cosas. El regreso de Rodrygo va a aportar muchas cosas en diferentes posiciones y, en cada una de ellas, es diferente de lo que tenemos».
También aprovechó para elogiar a Vinicius Junior, aunque se negó a atribuirse el mérito de la reciente racha del extremo, afirmando: «No sé si he dado con la tecla; el mérito es de Vinicius, que es un futbolista fantástico. Mi único mérito es darle mucha confianza y cariño».
Un partido tras otro para Arbeloa
El calendario para lo que queda de campaña parece desalentador, con un apetecible partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City en el horizonte. Mientras los aficionados ya están entusiasmados con la inminente batalla contra los hombres de Pep Guardiola, Arbeloa sigue muy centrado en los obstáculos nacionales inmediatos, empezando por los partidos de Liga contra el Getafe y el Celta de Vigo.
«Sabemos lo difícil que es nuestro rival, con un entrenador que siempre saca lo mejor de sus jugadores. Es un rival muy complicado, capaz de plantear partidos muy reñidos y obligarte a jugar a tu propio juego. Tenemos que estar muy concentrados. Tenemos muchas ganas de jugar en casa, ante nuestra afición, y conseguir los tres puntos», afirmó.
