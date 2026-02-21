El entrenador del Liverpool, Arne Slot, responde a la pulla sobre el «aura» del legendario jugador del Manchester United Wayne Rooney

El Liverpool impresionó durante la temporada 2024-25, terminando con 10 puntos de ventaja sobre el Arsenal y ganando su segundo título de la Premier League. Sin embargo, tras un buen comienzo de la temporada actual, el rendimiento de los Reds cayó en picado, dejándolos sin esperanzas de defender su título y luchando por clasificarse para la Liga de Campeones en medio de la competencia del Manchester United y el Chelsea, que se sitúan por delante del Liverpool en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Un experto que no ha dudado en expresar su preocupación es Rooney, quien ha comentado que Slot necesita terminar la temporada con fuerza para evitar ser sustituido en Anfield, a pesar de su excelente campaña de debut.

En declaraciones recientes en The Overlap, dijo: «Es extraño, ¿no? Hablar de que Slot está en una prueba para mantener su puesto cuando es obvio que acaba de ganar la Premier League.

«Lo he visto un par de veces, pero no creo que tenga ese carisma para el Liverpool, y quizá sea porque el Liverpool acaba de salir de la etapa de Jurgen Klopp como entrenador. Es difícil para cualquiera hacerlo, pero no creo que tenga ese carisma».