El entrenador del Inter, Christian Chivu, criticado por su ataque «estúpido» e «inaceptable» a Pierre Kalulu tras la tarjeta roja en la polémica victoria contra la Juventus
Spalletti se enfurece por un insulto
Las tóxicas secuelas del Derby d'Italia se han extendido a los preparativos de entre semana, y la guerra de palabras entre la Juventus y el Inter no da señales de remitir. Aunque Spalletti debería haberse centrado exclusivamente en el crucial partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, el entrenador de la Juventus se vio obligado a abordar la supuesta falta de clase del banquillo rival. La tensión se debe a los comentarios realizados por Chivu, del Inter, quien, según se informa, insultó a Kalulu en el túnel tras la expulsión del defensa durante la agonizante derrota por 3-2 de la Juve.
Spalletti, claramente aún dolido por una derrota marcada por la polémica arbitral, se ofendió por el hecho de que el exinternacional rumano pisoteara a un jugador cuando estaba en el suelo. Al parecer, Chivu tildó a Kalulu de «estúpido» por ser expulsado, un comentario que, en opinión de Spalletti, ignora la realidad de la injusticia sufrida por su defensa.
«No esperaba que Chivu llamara tonto a Kalulu. Le están llamando tonto después de dos errores colosales. Es inaceptable, o quizá también debería hablar de los jugadores del Inter...», declaró Spalletti a Sky Sport. El uso de la jerga toscana «bischero» pone de relieve el carácter personal de la frustración de Spalletti, ya que sugirió que el cuerpo técnico del Nerazzurri debería mirar más cerca de casa antes de criticar a otros, dada la naturaleza controvertida de su victoria.
El escándalo de la simulación de Bastoni
El punto álgido que desencadenó toda esta saga se produjo en el minuto 42 en San Siro, un momento que los expertos ya califican como uno de los mayores errores arbitrales de la temporada. Con la Juventus manteniéndose firme, Kalulu recibió una segunda tarjeta amarilla tras un incidente con Bastoni. Sin embargo, las repeticiones inmediatamente dieron la razón al francés, ya que mostraron que no hubo contacto significativo con el defensa del Inter. La teatral caída de Bastoni convenció al árbitro Federico La Penna de lo contrario y, dado que los protocolos del VAR prohíben estrictamente la intervención en las faltas con tarjeta amarilla, la injusticia se mantuvo.
La Juventus se vio obligada a jugar más de la mitad del partido con 10 hombres, sucumbiendo finalmente a un gol de Piotr Zielinski en el minuto 90. El resultado, y la forma en que se logró, ha movilizado a los más altos cargos del Allianz Stadium. En una muestra de unidad, el director Giorgio Chiellini y el director general Damien Comolli intervinieron para hacerse cargo de las declaraciones a los medios tras el partido, con el fin de proteger a su entrenador y condenar la actuación arbitral.
«Lo que ha ocurrido es inaceptable. Estamos aquí y no Luciano Spalletti precisamente por este motivo», declaró Chiellini, dejando claro que el club se encontraba en estado de rebelión abierta contra la decisión. Comolli se sumó a esta opinión, calificando el incidente como una mancha negra para la propia liga. «Ha sido una injusticia total. La Juve ha perdido tres puntos, pero el fútbol italiano ha perdido aún más. El primer mensaje es para nuestros aficionados: siento lo que han visto. No podemos luchar, ganar ni jugar en estas circunstancias».
El designador de árbitros admite un «error evidente»
Gianluca Rocchi, responsable de designar a los árbitros de la Serie A, rompió su silencio para confirmar que el equipo arbitral había fallado. Rocchi reconoció que Kalulu era inocente de la falta, pero dirigió su frustración hacia las limitaciones sistémicas del VAR y, más concretamente, hacia los jugadores que las explotan.
«Estamos muy decepcionados, tanto con la decisión de La Penna, que fue claramente errónea, como con el hecho de que no se pudiera utilizar el VAR para rectificarla», declaró Rocchi a Ansa, validando las quejas de la Juventus.
Sin embargo, Rocchi no se limitó a una disculpa. Lanzó una crítica mordaz a la cultura de la simulación que plaga el fútbol italiano, acusando a los jugadores de engañar deliberadamente a los árbitros para obtener ventajas injustas. «La Penna está mortificado y nos solidarizamos con él, pero tengo que decir la verdad: no es el único que se equivocó, porque hubo una clara simulación», añadió. «El último de una larga serie en una liga en la que intentan todo lo posible para engañarnos. Creo que alguien debería hacer examen de conciencia».
Moratti defiende al «entusiasta» Bastoni
Mientras que el cuerpo arbitral y la Juventus están en pie de guerra por la ética del juego, el Inter ha intentado desviar las críticas que rodean a Bastoni. Massimo Moratti, el legendario expresidente del Inter, salió en defensa del jugador. Ante la tormenta de críticas en las redes sociales, donde Bastoni ha sido tildado de «tramposo», Moratti intentó replantear la simulación como un momento de exuberancia competitiva en lugar de una manipulación cínica.
«Las simulaciones son molestas... pero esta de Bastoni fue una simulación "entusiasta"; dio un salto increíble desde una extensión del brazo del oponente», declaró Moratti a Radio Anch'io Sport. A continuación, pidió clemencia al seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, sugiriendo que la vergüenza pública era castigo suficiente.
