El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, explica por qué SIGUE viviendo en un hotel, ya que la búsqueda de una casa se ha pospuesto
Rosenior disfruta de un buen comienzo como entrenador del Chelsea
El Chelsea fichó a Rosenior del club hermano Estrasburgo en enero, poco después de la marcha de Maresca el día de Año Nuevo. El exdefensa ha tenido un buen comienzo en Stamford Bridge, ganando ocho de sus 11 partidos hasta ahora, con sus únicas derrotas a manos del líder de la Premier League, el Arsenal, en las semifinales de la Carabao Cup.
Los Blues están bien posicionados en la carrera por la clasificación para la Liga de Campeones, ocupando el quinto puesto, una posición que podría ser suficiente para clasificarse para la competición de élite europea la próxima temporada, dada la sólida clasificación actual de Inglaterra en el coeficiente. En la competición de esta temporada, se enfrentarán a uno de los siguientes equipos: Mónaco, París Saint-Germain, Qarabag y Newcastle United en los octavos de final, tras terminar sextos en la tabla de la fase de liga.
Rosenior: «Mis circunstancias vitales no son una prioridad».
Han pasado ocho días desde el último partido del Chelsea, una victoria por 4-0 sobre el Hull en la FA Cup, y Rosenior concedió a sus jugadores unos días de descanso, durante los cuales varias estrellas se desplazaron a Dubái para disfrutar del calor. Sin embargo, el técnico de 41 años ha admitido que le ha costado desconectar por completo durante el mini descanso del Chelsea y también ha revelado que ha pospuesto la búsqueda de una vivienda permanente por el momento.
En la rueda de prensa previa al partido, Rosenior declaró: «El trabajo nunca termina. Solo un día. Conseguí desconectar durante un día. También mi equipo técnico. No solo el personal que ha viajado conmigo. Todo el personal que trabaja tan duro y viaja con el equipo.
Es importante que vean a sus familias. Ha servido para que todos se refresquen y lo necesitamos, porque ahora volvemos a tener un calendario similar.
Sigo en el hotel. Probablemente estaré allí hasta el final de la temporada. No tengo tiempo. Estoy centrado en este trabajo. Mis circunstancias personales no son una prioridad en este momento».
El entrenador del Chelsea sacaría a los jugadores del campo por racismo.
Rosenior también habló sobre la polémica racista que ha sacudido al fútbol mundial tras el partido de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, durante el cual Vinicius Junior denunció un supuesto insulto por parte de Gianluca Prestianni. El árbitro activó el protocolo antirracista, lo que provocó una pausa de 10 minutos antes de que se reanudara el partido. Desde entonces, el argentino ha declarado a la UEFA que utilizó un insulto homófobo y no racista.
Rosenior afirmó: «Si hubiera escuchado claramente un comentario racista y no se hubiera hecho nada al respecto, habría sacado a mi equipo del campo y no habría jugado el partido.
«Tengo mucha suerte. Soy mestizo. Mi padre es negro y mi madre es blanca. Lo que he aprendido en mi vida es que todos somos prácticamente iguales».
El partido de vuelta de esa eliminatoria de play-off se disputará la semana que viene, con el Real Madrid con una ventaja de 1-0 gracias al brillante gol individual de Vinicius.
El Chelsea busca una gran victoria contra el Burnley
El próximo compromiso del Chelsea es un partido de la Premier League contra el Burnley el sábado por la tarde. Una victoria permitiría al equipo de Rosenior superar al Manchester United, su rival por la clasificación para la Liga de Campeones, que no jugará hasta el lunes por la noche, cuando visite al Everton.
Tras ese partido, los Blues tendrán otro breve descanso para recargar pilas antes de enfrentarse al líder de la liga, el Arsenal, el próximo fin de semana. Rosenior espera que a la tercera vaya la vencida, tras las dos derrotas anteriores ante el equipo de Mikel Arteta. Marzo se presenta complicado, ya que el equipo del oeste de Londres visitará al Aston Villa y al Wrexham en la FA Cup antes de recibir al Newcastle.
También sabrán a quién se enfrentarán en los octavos de final de la Champions League cuando se celebre el sorteo de octavos, cuartos y semifinales el viernes 27 de febrero.
