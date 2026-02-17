El entrenador del Benfica, José Mourinho, señala a Vinicius Jr. tras las acusaciones de racismo contra la estrella del Real Madrid, que eclipsan por completo la eliminatoria de la Liga de Campeones

Mourinho fue expulsado en los últimos compases del partido por protestar, pero eso no le impidió arremeter contra Vinicius en las entrevistas posteriores al partido. El emblemático portugués defendió a su club, sugiriendo que lo último que son es racistas, y afirmando que este tipo de problemas se producen en todos los estadios en los que juega la estrella madridista.

En declaraciones a Amazon Prime, dijo: «Hay algo que no está bien, porque ocurre en todos los estadios. En los estadios donde juega Vinicius siempre pasa algo. Miren, estoy diciendo que fueron 50 buenos minutos de fútbol. Creo que millones de personas lo están viendo en todo el mundo: un gol increíble y luego se acabó el partido.

«Yo vi dos cosas completamente diferentes. Quiero ser independiente y no voy a comentar nada al respecto. Le dije exactamente eso [a Vinícius].

Le dije [a Vinicius]: cuando marcas un gol así, solo celebras y vuelves al campo. Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante [Eusebio] en la historia de este club era negra.

Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo relacionado con eso, fue en el Benfica. Ellos [Vinicius y Gianluca Prestianni] me dijeron cosas diferentes. Pero yo no creo en una cosa u otra. Quiero ser independiente.

Estos talentos son capaces de hacer cosas maravillosas, pero, por desgracia, él [Vinicius Junior] no se conformó con marcar ese golazo.

Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa».