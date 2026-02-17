Goal.com
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

El entrenador del Benfica, José Mourinho, señala a Vinicius Jr. tras las acusaciones de racismo contra la estrella del Real Madrid, que eclipsan por completo la eliminatoria de la Liga de Campeones

José Mourinho ha afirmado de forma sensacionalista que el Benfica «no puede ser un club racista» después de que la estrella del Real Madrid Vinicius Junior acusara a uno de sus jugadores de insultos durante la victoria por 1-0 de los blancos sobre el equipo portugués en los octavos de final de la Liga de Campeones. En cambio, el exentrenador del club español ha afirmado que el internacional brasileño incitó al caos del martes por la noche en Lisboa.

  • El caos se apodera del partido suspendido en Lisboa

    La victoria por 1-0 del Madrid sobre el Benfica se detuvo durante 10 minutos en la segunda parte después de que Vinicius abriera el marcador. Tras marcar un golazo con un disparo con efecto que se coló por la escuadra, el jugador de 25 años corrió a celebrarlo ante la afición local, lo que provocó abucheos desde las gradas. Antes de que se reanudara el partido, el centrocampista del Benfica Gianluca Prestianni se acercó al extremo en la línea de medio campo, se subió la camiseta hasta taparse la boca y le dijo algo, lo que provocó una airada respuesta tanto de Vinicius como de Kylian Mbappé.

    Tras protestar ante el árbitro, se activó el protocolo antirracismo de la FIFA y se suspendió el partido. Vinicius abandonó el terreno de juego y habló con el entrenador Álvaro Arbeloa y con Mourinho de camino al banquillo. Finalmente, el partido se reanudó y el Madrid ganó el encuentro, lo que le da ventaja de cara al partido de vuelta.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    «Ocurre en todos los estadios».

    Mourinho fue expulsado en los últimos compases del partido por protestar, pero eso no le impidió arremeter contra Vinicius en las entrevistas posteriores al partido. El emblemático portugués defendió a su club, sugiriendo que lo último que son es racistas, y afirmando que este tipo de problemas se producen en todos los estadios en los que juega la estrella madridista.

    En declaraciones a Amazon Prime, dijo: «Hay algo que no está bien, porque ocurre en todos los estadios. En los estadios donde juega Vinicius siempre pasa algo. Miren, estoy diciendo que fueron 50 buenos minutos de fútbol. Creo que millones de personas lo están viendo en todo el mundo: un gol increíble y luego se acabó el partido.

    «Yo vi dos cosas completamente diferentes. Quiero ser independiente y no voy a comentar nada al respecto. Le dije exactamente eso [a Vinícius].

    Le dije [a Vinicius]: cuando marcas un gol así, solo celebras y vuelves al campo. Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante [Eusebio] en la historia de este club era negra.

    Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo relacionado con eso, fue en el Benfica. Ellos [Vinicius y Gianluca Prestianni] me dijeron cosas diferentes. Pero yo no creo en una cosa u otra. Quiero ser independiente.

    Estos talentos son capaces de hacer cosas maravillosas, pero, por desgracia, él [Vinicius Junior] no se conformó con marcar ese golazo.

    Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa».

  • Vinicius, respaldado por sus compañeros del Real Madrid

    Aunque Mourinho no mostró ninguna simpatía por su antiguo club ni por el jugador, hubo mucha gente que se puso del lado de Vinicius. Trent Alexander-Arnold elogió al delantero por su fortaleza mental y dijo: «No sé si [Vinicius Junior] necesitó que le convencieran [para volver al campo]. Creo que quería seguir. Tiene una mentalidad muy fuerte. Ha pasado por esto varias veces a lo largo de su carrera y lo ha gestionado de forma excelente. Un ambiente hostil, apasionado y claramente molesto por la forma, quizá por la forma en que Vini lo celebró. No estoy seguro de qué les provocó esa reacción. El ambiente hostil, estamos acostumbrados a él como equipo y como jugadores. Esperemos que se haga justicia con lo que sea que pase».

    El entrenador Arbeloa añadió: «Hay que preguntárselo a los jugadores del Benfica, no es una pregunta para mí. Creo que todo el mundo puede ver lo que pasó. Lo que dijo Vini no es importante. ¿Qué puedo decir? Por supuesto que tenemos que luchar contra este tipo de actitud. Si no nos respetamos unos a otros, eso es un problema».

  • Real Madrid HIC 2-1Getty/ GOAL

    ¿Qué viene después?

    Alexander-Arnold confirmó que se está llevando a cabo una investigación, por lo que no pudo comentar el asunto en profundidad. Vinicius Junior aún no ha hecho ninguna declaración, pero el caos sin duda ha eclipsado la gran actuación del Madrid, que busca clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones.

0