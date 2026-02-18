Getty Images
El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, desprecia a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ya que el exdefensa del Manchester City nombra al «rival más difícil»
Kompany responde a las preguntas en una intensa rueda de prensa.
Kompany suele comparecer ante la prensa alemana varias veces a la semana antes y después de los partidos. En esta ocasión, fue interrogado por los niños del club de fans del Bayern, en una «rueda de prensa infantil» especial . El belga respondió a una amplia variedad de preguntas .
Ronaldinho fue quien más impresionó a Kompany.
Una de las preguntas que le hicieron a Kompany fue sobre el jugador más difícil al que se había enfrentado. Aunque reservó elogios especiales para Messi y Ronaldo, en realidad fue el exjugador del Barcelona y de la selección brasileña Ronaldinho quien le causó una impresión duradera.
«Ronaldinho fue el que más me impresionó. Por supuesto, Messi y Ronaldo son probablemente los mejores jugadores, pero por lo que vi en un partido, fue Ronaldinho», admitió Kompany.
Entre las preguntas más difíciles de los futuros periodistas, hubo algunas más ligeras, como cuál es el videojuego favorito de Kompany (Fortnite) y quién es el jugador más divertido de la plantilla del Bayern. «Hay varios, pero le daría el título a Konrad Laimer», fue su respuesta en esa ocasión.
El amor por los días en el Manchester City brilla con luz propia.
Kompany siempre tendrá una estrecha relación con el Manchester City, ya que pasó 11 años en el Etihad Stadium, incorporándose al club días antes de que fuera adquirido por el Grupo Abu Dhabi, liderado por el jeque Mansour. Añadió que su trofeo favorito fue el de la Premier League 2011-12, que se decidió prácticamente con el último disparo de la temporada de Sergio Agüero, y que estuvo muy influenciado por los entrenadores Pep Guardiola y Roberto Mancini.
«El primer título que ganamos con el Manchester City [fue mi favorito]. Lo ganamos en el último segundo. De hecho, lo habíamos perdido en la última jornada y entonces Kun Agüero marcó en el último segundo y ganamos el título. Diría que ese fue mi favorito», añadió.
En cuanto a los mejores entrenadores con los que ha trabajado, Kompany continuó: «El mejor entrenador que he tenido ha sido, por supuesto, Pep Guardiola. Él me abrió los ojos al fútbol. No intento hacer las cosas igual que Pep. Pep es diferente, era el mejor. He aprendido cosas de todos los entrenadores con los que he trabajado. Mancini y Huub Stevens también fueron buenos ejemplos: aprendes cosas de todos los entrenadores para escribir tu propia historia.
«No se trata realmente de las tácticas [de Guardiola]. Se trata de esa mentalidad de querer ganarlo todo siempre, de ver cada partido como un partido importante, sin diferencia entre un partido contra tu principal rival y un partido contra un equipo de segunda división. Tener esa mentalidad de estar siempre ahí».
¿Qué le depara el futuro a Kompany?
Kompany tiene la mirada puesta en revalidar el título de la Bundesliga con el Bayern de Múnich, mientras que el equipo sigue pisando fuerte en la Copa DFB y la Liga de Campeones. Cuando se le preguntó al entrenador del Bayern qué más quería conseguir con el club, respondió simplemente: «Todo».
