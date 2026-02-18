El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se pronuncia sobre las críticas «totalmente erróneas e injustas» que ha recibido por ignorar a un cazador de autógrafos fuera del estadio Emirates

Arteta estaba acompañado por su esposa en el momento del encuentro, un factor que destacó como la razón principal por la que decidió mantener la ventanilla subida. Al hablar sobre el tema, el entrenador del Arsenal expresó su frustración por cómo se retrató el momento en los medios de comunicación y por los espectadores.

«Siempre intento ser muy respetuoso», afirmó. «Me encanta firmar autógrafos y hacerme fotos siempre que puedo. Creo que es parte de nuestro papel. Pero hay ciertas cosas en términos de seguridad que tenemos que respetar. Y especialmente cuando ciertas personas lo hacen, no lo hacen por las razones correctas. Tenemos otros ejemplos. La última vez que mi esposa estuvo allí, y lo que se publicó en los medios de comunicación, fue totalmente erróneo e injusto. Pero eso es todo».

El entrenador de los Gunners se apresuró a señalar que sus acciones no se debían a una falta de aprecio por la afición, sino a un estricto cumplimiento de las medidas de seguridad del club. El Arsenal actualizó sus protocolos de seguridad hace tres años, aconsejando explícitamente a los jugadores y al cuerpo técnico que evitaran bajar las ventanillas del coche cuando se acercaran multitudes en zonas inseguras. Arteta sugirió que el hecho de estar atrapados en un vehículo hace que las figuras de alto perfil se sientan especialmente vulnerables ante el comportamiento impredecible del público.

«Prefiero hablar de otras personas increíbles que se acercan de forma sincera porque quieren interactuar. Y creo que todo el mundo me conoce y sabe lo feliz que me hace hacerlo», añadió Arteta, defendiendo su reputación como uno de los entrenadores más cercanos de la Premier League.