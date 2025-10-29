El entrenador de un equipo de la parte inferior de la Ligue 1 hace una brutal broma sobre el traspaso de Vinicius Junior en medio de los intensos rumores de salida del Real Madrid
El futuro de Vinicius en el Real Madrid en duda
Ha habido un interés de larga data por parte de Arabia Saudita en Vinicius Junior, aunque aún no ha sucumbido a su atractivo. A pesar de la promesa de una riqueza sin igual y un trato de estrella en el Medio Oriente, el joven de 25 años no ha indicado que tenga algún deseo de cambiar de España. Sin embargo, tampoco ha habido acuerdo en un nuevo contrato con Los Blancos. Vinicius tiene un acuerdo que dura hasta 2027, una fecha que se acerca y causa preocupación entre la jerarquía del Madrid de que eventualmente podrían perderlo gratis.
Desde la llegada de Xabi Alonso como entrenador, las cosas solo han empeorado para el ícono de Brasil. Vinicius no ha ocultado que está frustrado con ser constantemente sustituido por el excentrocampista, y su último enfrentamiento ocurrió en el minuto 73 de El Clásico, donde el No.7 pudo ser visto dirigiendo algunas palabras fuertes a su entrenador mientras se dirigía directamente por el túnel hacia el vestuario.
¿Un futuro en Francia?
De los docenas de destinos vinculados al nombre de Vinicius Junior mientras la saga de transferencias continúa, Castro ha optado por incluir el nombre de Nantes en la lista. El equipo de la Ligue 1 ha estado luchando hasta ahora esta temporada. Están en la mitad inferior, con solo dos victorias y solo siete goles anotados en nueve partidos hasta ahora.
Debido a su falta de poder ofensivo, a Castro se le preguntó en su última conferencia de prensa si le gustaría traer a Vinicius al club. Su respuesta en tono de broma cumplió su propósito y divirtió a la sala.
Dijo: "Voy a hablar con el presidente para ver si tiene el dinero. Si puede venir, podría ser interesante para el club. Si será titular o no, no lo sé. Todos los jugadores son diferentes, necesitamos entenderlos. Es muy importante en el fútbol de hoy. Tienes que aceptar las limitaciones o dificultades de cada uno. Después, si tienes uno que es completamente tonto, depende de nosotros hacer el trabajo."
El desafío de la gestión de personas
Claramente, no hay un futuro realista en el que Vinicius esté jugando para el Nantes en la Ligue 1. Pero Castro escondió algo de sabiduría en sus palabras, respecto a las dificultades de tratar con jugadores de alto perfil en el juego moderno. Alonso lo está presenciando de primera mano, con informes de que un número de estrellas en la plantilla del Madrid están descontentos con sus nuevos métodos rígidos, en comparación con el mucho más relajado Carlo Ancelotti, quien dejó el club la temporada pasada. Vinicius, sin embargo, parece ser un caso especial. El exjugador del Flamengo siempre ha tenido una personalidad ardiente, que solo ha aumentado durante su ascenso a la cima. Los mejores jugadores del mundo esperan jugar de principio a fin, y que Alonso no lo haga es ciertamente un riesgo, especialmente considerando que la mayoría de los clubes en toda Europa harían lo imposible por fichar a un jugador de la calidad de Vinicius.
¿Qué sigue para Vinicius Junior?
Se espera que la saga se prolongue un poco más. Independientemente de dónde termine, el foco siempre estará en el extremo, ya sea en Madrid, Arabia Saudita o en otro lugar de Europa. Han surgido informes en las últimas semanas que sugieren que Vinicius tiene varios pretendientes en la Premier League si decide dejar el Bernabéu. Incluso si esa es su decisión, es probable que los Blancos exijan una tarifa alta, a pesar de que el tiempo corre en su contrato. Alternativamente, Vinicius podría optar por extender su estadía con los líderes de La Liga. En su mayor parte, los jugadores suelen durar más que los entrenadores y si es Alonso con quien el brasileño está descontento, no sería sorprendente verlo desaparecer antes que el jugador.