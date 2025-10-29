El entrenador de un equipo de la parte inferior de la Ligue 1 hace una brutal broma sobre el traspaso de Vinicius Junior en medio de los intensos rumores de salida del Real Madrid

Ha habido un interés de larga data por parte de Arabia Saudita en Vinicius Junior, aunque aún no ha sucumbido a su atractivo. A pesar de la promesa de una riqueza sin igual y un trato de estrella en el Medio Oriente, el joven de 25 años no ha indicado que tenga algún deseo de cambiar de España. Sin embargo, tampoco ha habido acuerdo en un nuevo contrato con Los Blancos. Vinicius tiene un acuerdo que dura hasta 2027, una fecha que se acerca y causa preocupación entre la jerarquía del Madrid de que eventualmente podrían perderlo gratis.

Desde la llegada de Xabi Alonso como entrenador, las cosas solo han empeorado para el ícono de Brasil. Vinicius no ha ocultado que está frustrado con ser constantemente sustituido por el excentrocampista, y su último enfrentamiento ocurrió en el minuto 73 de El Clásico, donde el No.7 pudo ser visto dirigiendo algunas palabras fuertes a su entrenador mientras se dirigía directamente por el túnel hacia el vestuario.