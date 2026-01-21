El enfrentamiento de Mason Greenwood contra el Liverpool no es una prueba para la selección de Inglaterra de la Copa del Mundo a pesar de sus hazañas goleadoras con el Marsella

Esa confianza en sí mismo bien podría estar siendo alimentada por lo que parece una campaña promocional no oficial en línea. En un rincón sombrío de las redes sociales, donde la misoginia es a menudo desenfrenada, cuentas con un número significativo de seguidores cuestionan por qué Greenwood sigue siendo ignorado por Inglaterra. Otros afirman sin fundamento que está a punto de ser convocado nuevamente. Solo necesitas buscar su nombre en X para encontrar innumerables ejemplos, ya que los titulares de las cuentas ignoran deliberadamente la gravedad del caso legal pasado en su contra.

Y la tendencia no es exclusiva de estas cuentas relativamente pequeñas, tampoco. La página oficial de Ligue 1 en X comparte regularmente clips de las hazañas de Greenwood que exaltan sus contribuciones en Francia, mientras que el especialista en transferencias Fabrizio Romano, quien tiene más de 70 millones de seguidores en sus diversas cuentas de redes sociales, publica rutinariamente actualizaciones sobre las estadísticas del joven de 24 años, por razones desconocidas.

Cuando De Zerbi describió recientemente al delantero como un talento de nivel Balón de Oro (otro extraño movimiento de relaciones públicas), Romano incluso usó IA para generar una imagen de Greenwood sosteniendo el premio junto con el estratega italiano y la compartió con sus 42 millones de seguidores en Instagram.

A pesar del daño irreparable hecho a su reputación en casa, Greenwood ha recibido cobertura favorable a través de los medios en Francia y más allá, también, con el caso desestimado contra él rara vez mencionado. En su conferencia de prensa de presentación en 2024, las preguntas fueron moderadas por los oficiales de prensa del Marsella, con una línea de preguntas relacionadas con las acusaciones rápidamente cerrada.

Incluso está comenzando a recibir cobertura positiva en la prensa inglesa, con el exjugador Troy Deeney escribiendo en The Sun en noviembre: "El fútbol no puede ser un lugar donde las personas sean descartadas después de errores, alegados o no, en sus años más jóvenes. Esto no es para desestimar la seriedad de esas acusaciones. Greenwood vivirá con ellas para siempre. Pero, si quiere un regreso a Inglaterra, debe abordarlo en público: demostrar que es digno de vestir la camiseta de Inglaterra, mostrar que se puede confiar en él. Si Greenwood puede enfrentar eso y salir adelante, merece una segunda oportunidad con Inglaterra. Si no hubiera forma de regresar en absoluto, el juego está estableciendo un precedente peligroso."