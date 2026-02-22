Getty/GOAL
El emotivo Dele Alli insinúa su inminente regreso al fútbol, mientras el héroe del Tottenham recibe una cálida bienvenida por parte de los aficionados durante su regreso a casa en el derbi del norte de Londres
Dele regresa a los Spurs
Dele fue el invitado de honor de los Spurs en el derbi del norte de Londres contra el Arsenal y, cuando estaba en el campo, insinuó un inminente regreso al deporte que ama. Dele no ha sido contratado por ningún club desde su salida del Como en 2025.
Según Matt Law, del Telegraph, dijo: «Estoy deseando volver a jugar, espero que no tarde mucho».
Un emocionado Dele, que reveló sus dificultades fuera del campo tras su etapa en el Tottenham, envió un mensaje muy entrañable a los fieles seguidores del norte de Londres.
Dijo: «Espero que me hayáis echado tanto de menos como yo a vosotros. Han pasado muchas cosas en nuestras vidas desde la última vez que estuvimos juntos, pero hoy estoy de vuelta y espero que sepáis que siempre seréis mi familia».
Dele se incorporó al Tottenham en 2015 después de que su evidente potencial fuera detectado en el MK Dons, el club de su infancia. Se adaptó rápidamente a la élite de la Premier League y fue nombrado dos veces Jugador Joven del Año por la PFA.
Marcó 67 goles para los Spurs en 269 partidos, además de jugar 37 partidos con la selección inglesa. Dele asumió un nuevo reto al fichar por el Everton en 2022, pero desde entonces ha tenido problemas para recuperar su forma y su estado físico.
Las dificultades de Dele
Dele ha tenido dificultades para encontrar un hogar permanente desde su salida del Como, donde jugó un partido y fue expulsado. En 2023, reveló valientemente a Gary Neville que había sufrido abusos cuando era niño.
«La verdad es que no he hablado mucho de eso. Creo que hubo algunos incidentes que podrían darte una idea general», le contó a Neville en su canal de YouTube The Overlap
«A los seis años, sufrí abusos por parte de un amigo de mi madre, que pasaba mucho tiempo en casa. Mi madre era alcohólica, y eso ocurrió cuando tenía seis años. Me enviaron a África para que aprendiera disciplina, y luego me trajeron de vuelta».
Dele reveló que a lo largo de su carrera había estado lidiando con el trauma de su infancia. Dijo que empezó a traficar con drogas cuando tenía ocho años y que fue explotado por bandas, ya que la policía nunca sospecharía de un niño ni lo registraría.
«A los siete años empecé a fumar y a los ocho empecé a traficar con drogas», dijo. «Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol y debajo llevaba las drogas, eso fue a los ocho años. A los once, un hombre de la urbanización de al lado me colgó de un puente».
«Me adoptó una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellos», dijo.
«Eran increíbles y me ayudaron mucho, y eso fue otra cosa, ¿sabes? Cuando empecé a vivir con ellos, me costó mucho abrirme a ellos, porque sentía que era fácil deshacerse de mí otra vez.
Intenté ser el mejor chico que pude para ellos. Me quedé con ellos desde los 12 años y luego empecé a jugar en el primer equipo, profesionalmente, a los 16. Todo empezó a partir de ahí».
¿Qué viene después?
Dele esperará desesperadamente encontrar un nuevo club, con la esperanza de volver a escuchar su nombre coreado por una multitud que lo adora.
