Dele ha tenido dificultades para encontrar un hogar permanente desde su salida del Como, donde jugó un partido y fue expulsado. En 2023, reveló valientemente a Gary Neville que había sufrido abusos cuando era niño.

«La verdad es que no he hablado mucho de eso. Creo que hubo algunos incidentes que podrían darte una idea general», le contó a Neville en su canal de YouTube The Overlap

«A los seis años, sufrí abusos por parte de un amigo de mi madre, que pasaba mucho tiempo en casa. Mi madre era alcohólica, y eso ocurrió cuando tenía seis años. Me enviaron a África para que aprendiera disciplina, y luego me trajeron de vuelta».

Dele reveló que a lo largo de su carrera había estado lidiando con el trauma de su infancia. Dijo que empezó a traficar con drogas cuando tenía ocho años y que fue explotado por bandas, ya que la policía nunca sospecharía de un niño ni lo registraría.

«A los siete años empecé a fumar y a los ocho empecé a traficar con drogas», dijo. «Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en bicicleta, así que iba por ahí con mi balón de fútbol y debajo llevaba las drogas, eso fue a los ocho años. A los once, un hombre de la urbanización de al lado me colgó de un puente».

«Me adoptó una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellos», dijo.

«Eran increíbles y me ayudaron mucho, y eso fue otra cosa, ¿sabes? Cuando empecé a vivir con ellos, me costó mucho abrirme a ellos, porque sentía que era fácil deshacerse de mí otra vez.

Intenté ser el mejor chico que pude para ellos. Me quedé con ellos desde los 12 años y luego empecé a jugar en el primer equipo, profesionalmente, a los 16. Todo empezó a partir de ahí».